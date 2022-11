Contrasto alla “malamovida”: la Polizia di Stato intensifica i servizi

Contrasto della “malamovida”: continiano i servizi predisposti dalla Questura, sulla base Prefetto assunte in sede di Comitato Provinciale perdelle indicazioni del L’Ordine e la Sicurezza Pubblica e attuati con il concorso delle altre Forze di Polizia e la Polizia Locale di Cagliari.

In quest’ambito gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno compiuto gli accertamenti con la collaborazione di altri enti pubblici, fra cui l’ATS Sardegna, insistendo nei quartieri della Marina e di Castello, da dove sono giunte numerose richieste di aiuto, anche al 113, da parte di cittadini che hanno segnalato situazioni di inciviltà e disturbo della quiete pubblica.

I controlli mirano a prevenire e a contrastare anche il consumo incontrollato di alcool, spesso riscontrato da parte di giovanissimi o in aree non autorizzate all’occupazione esterne al locale, fenomeni che spesso sfociano in episodi di liti o comunque in disturbo dei residenti e in manifestazioni di degrado.

Durante gli ultimi servizi, sebbene non si siano riscontrate particolari criticità riguardo all’ordine e alla sicurezza pubblica, i poliziotti della Squadra Amministrativa hanno rilevato delle irregolarità specialmente in un locale, che aveva omesso di esporre la tabella sul tasso alcolemico, prevista dalla normativa e che non era in possesso di una relazione fonometrica idonea, requisito necessario per l’esercizio dell’attività. Per queste due infrazioni è prevista una sanzione amministrativa, per la prima, fino a 1.200, 00 euro e per la seconda di 1.000,00 euro.

L’attività di prevenzione quotidiana proseguirà, ulteriormente intensificata in quelle specifiche aree della città e nelle ore serali e notturne, in questo e nei prossimi fine settimana.