Concerto di Paolo Ehrenheim (Pianoforte) – Vincitore del Premio Eggman – Giangrandi 2021- Domenica 13 novembre ore 18.00 – Museo Diocesano Arborenseo

Domenica 13 novembre alle ore 18.00 la Sala “S. Pio X” del Museo Diocesano Arborense ospita l’ottavo appuntamento della XIII^ Rassegna “Domenica in concerto”.

Come da tradizione, ospite dell’Ente Concerti, sarà il vincitore Premio Eggman – Giangrandi, che lo scorso anno è stato assegnato al talentuoso e giovane pianista Paolo Ehrenheim.

advertisement

Il concerto

Il concerto è organizzato dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Conservatorio G.P. Da Palestrina di Cagliari, il Premio Eggman – Giangrandi, il Museo Diocesano Arborense e il Comune di Oristano e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e under 18 € 5,00 – CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

Botteghino il giorno del concerto dalle ore 17.00 c/o il Museo Diocesano Arborense

Info: Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca – Oristano

Tel. 0783.303966 cell. 338.8727128

Mail: info@enteconcertioristano.it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Programma

Scarlatti, Sonata K208 Chopin, Scherzo op. 39 Wieck-Schumann, Variazioni su un tema di Robert Schumann op. 20 Adès, “Blanca Variations” Dongu, “Io venni in loco d’ogne luce muto” Liszt, “Après une lecture du Dante: Fantasia quasi sonata” Shostakovich, Preludio e fuga op. 87 n. 24

Paolo Ehrenheim

Paolo Ehrenheim è un giovane pianista di 20 anni, vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui:

il primo premio al Premio Internazionale “Giuseppe Martucci 2021”, il primo premio al Premio Giangrandi-Eggmann 2021, il primo premio assoluto e il premio “Città di Sestri Levante 2019” al concorso pianistico “J.S. Bach”, il primo premio assoluto al XXXVII Concorso Internazionale di Stresa 2019, il primo premio assoluto al concorso pianistico “Giulio Rospigliosi 2019” di Lamporecchio, il primo premio assoluto al concorso “Esperia” di Albese con Cassano 2020, il primo premio al XXXII Concorso Internazionale “Città di Albenga” 2019, il primo premio al concorso musicale “Civica Scuola di Musica Claudio Abbado” 2019 di Milano, il primo premio al concorso pianistico “Città di Piove di Sacco” 2021, il primo premio al concorso pianistico internazionale “Muzio Clementi” di Lugano 2021.

Inizia e approfondisce lo studio del pianoforte guidato da Lisa Vergani e, diplomatosi con 100/100 al liceo scientifico M. Curie di Meda (MB), frequenta attualmente il Conservatorio di Milano, nella classe del M° Luca Schieppati.

Ha partecipato a numerose Masterclass tenute dai Maestri:

Vovka Ashkenazy, Alexander Kobrin, Boris Slutsky, Olivier Cazal, Steven Spooner, Davide Cabassi, Maurizio Baglini, Alexander Romanovsky, Andrea Lucchesini, Cristiano Burato, Luca Ciammarughi, Luca Delle Donne, Pietro De Maria, Michele Fedrigotti, Pier Francesco Forlenza, Roberto Prosseda, Annibale Rebaudengo, Federica Righini, Riccardo Risaliti e Irene Veneziano.

Si è esibito come solista al teatro Sociale di Busto Arsizio (Va), al teatro “La Campanella” di Bovisio Masciago (MB), nella Sala Puccini del Conservatorio di Milano e a Spazio Teatro 89 per Serate Musicali, diverse volte all’aeroporto di Malpensa per Fazioli, nella rassegna “I Concerti d’Autunno” di Sestri Levante (GE), in Casa Mahler a Sobrio, in Svizzera, durante il SobrioFestival, presso l’Auditorium del Conservatorio di Novara per gli Amici della Musica “Vittorio Cocito”, a Palazzo Siotto a Cagliari, allo Spazio ScopriCoop di Milano, presso l’Università Popolare di Milano, nella Sala Concerti della Villa Tesoriera a Torino, presso il MaMu (Magazzino Musica) e al Mare Culturale Urbano in occasione di Piano City Milano, alla Loggia comunale di Pordenone in occasione di Piano City Pordenone, e in numerose altre occasioni.

Ha suonato in qualità di solista con l’orchestra Ferruccio Busoni di Empoli e con l’orchestra Alchimia di Varese.