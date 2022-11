CON L’ASEL IL PROGETTO “RESILIEUROPE” IN PORTOGALLO

Con l’ASEL il progetto “ResiliEurope” in Portogallo

Il Progetto “ResiliEurope” del quale l’ASEL Sardegna è Capofila approda a Vila Nova de Cerveira, una cittadina di 9 mila abitanti circa, nel Distretto 18° Viana de Castelo nel nord del Portogallo.

Per l’ASEL Sardegna parteciperà il Presidente Rodolfo Cancedda con alcuni componenti del Consiglio Regionale dell’Associazione.

Secondo il programma che prevede la realizzazione del progetto in sei tappe, questa di Cerveira è la quinta, dopo la Sardegna, la Corsica, l’Ungheria, l’Albania, la Delegazione dell’ASEL Sardegna sarà in Portogallo dal 1 al 3 dicembre prossimo per una due giorni di convegni e dibattiti che impegnerà ben 19 città di 13 stati europei.

Temi degli incontri saranno: “Futuro dell’Europa: come superare positivamente gli eventi traumatici. L’esperienza del Portogallo “nella prima giornata, mentre il secondo giorno sarà incentrato su “La resilienza delle città e della società civile per far fronte ai cambiamenti climatici” e nel pomeriggio, una tavola rotonda riservata ai soli partner del progetto sul tema “Analisi dell’evento e anteprima dell’ultimo evento” che chiuderà il Progetto da tenersi prossimamente in Sicilia.