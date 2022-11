Coldiretti Nu-Og – La nuova PAC e le vertenze sindacali

Al via le assemblee territoriali

Gli scenari della nuova Pac, che prenderà il via dal primo gennaio prossimo, sarà al centro della discussione insieme alle problematiche sindacali domani, venerdì 11 novembre, ad Arzana all’interno dell’assemblea promossa da Coldiretti Nuoro Ogliastra. Un incontro rivolto ai soci di tutta l’Ogliastra della più grande organizzazione agricola. L’incontro si terrà a partire dalle ore 10.30 nella sala consiliare del Comune. A moderare l’incontro sarà il direttore provinciale della Coldiretti Alessandro Serra che coinvolgerà i due tecnici Mario Golosio e Giovanni Sechi, responsabili CAA rispettivamente di Nuoro Ogliastra e Regionale, per illustrare le opportunità e le criticità della nuova Pac ormai alle porte, mentre il direttore regionale Luca Saba ed i presidenti provinciale della Coldiretti Leonardo Salis e regionale Battista Cualbu oltre a commentare gli effetti che avrà la Pac sull’agricoltura sarda si soffermeranno anche sui principali argomenti sindacali: dal caro prezzi, alla lingua blu ed anche sul nuovo virus, la malattia emorragica del cervo che si sta materializzando in questi giorni dell’Isola ed in particolare nel territorio di Arbus. Virus questo simile a quello della lingua blu che colpisce tutti i ruminanti domestici e selvatici.

“Si tratta del primo di una serie di incontri che stiamo programmando sul territorio – afferma il presidente Leonardo Salis -. Lunedì prossimo saremo ad Orroli e nei prossimi giorni anche in altri comuni del nostro vasto territorio. Incontreremo i soci per discutere insieme sia della nuova Pac ma anche per confrontarci sulle problematiche che stanno affliggendo i diversi settori agricoli. Il confronto costante e diretto con i nostri soci è alla base dell’azione della Coldiretti che basa la sua forza proprio sul rapporto diretto con la base sociale”.