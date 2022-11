Clubbing: 11/11 Damante, 12/11 Nicola Fasano al Costez di Telgate

Andrea Damante, al mixer solo Damante, uno dei personaggi più in vista dell’entertainment italiano e non solo arriva l’11 novembre al #Costez di Telgate (BG) per iniziare un weekend da vivere al ritmo di tanti top dj.

L’evento è già molto atteso. Basta cercare un attimo su Google per essere semplicemente sopraffatti dalla quantità di articoli e gossip dedicati a Damante. Infatti è notissimo per le sue apparizioni in tv e non solo (Tronista ad Uomini e Donne, ha tra gli altri partecipato come ‘tentatore’ a Temptation Island, etc). Ma Andrea Damante non è solo un personaggio mediatico. Oggi infatti è dj guest nei locali di tutta Italia. E prima, a lungo si è esibito come resident al Club Berfi’s di Verona. Da tempo inoltre produce la sua musica con l’etichetta indipendente The Saifam Group. Sulla sua pagina Facebook ad esempio fa sapere che il suo nuovo singolo è Forever e segue il successo di tanti altri brani. Andrea Damante ha lasciato l’università per amore della musica, che rimane il suo principale interesse insieme alla cucina. Nato a Gela il 9/3/1990, è cresciuto a Verona. Vive da solo dall’età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo. Al mixer del #Costez di Telgate (BG) l’11 novembre c’è anche il sound elettronico di Vito (UK).

Che succede al #Costez – Telgate (BG) il 12 novembre? Il sound resta internazionale, anche se in console torna un altro artista italiano, ovvero Nicola Fasano (nella foto). 478 milioni di stream e 6 milioni di dischi venduti è una vera star del mixer che suona in tutto il mondo, grazie ad un sound coinvolgente e scatenato.

Bio

Terminata la facoltà di Ingegneria del Suono a Milano, ha cominciato subito la sua carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando per Mediaset, impegnato per due anni come Sound Engineer in live concert, in particolare curando il suono dei piuùimportanti artisti pop Italiani. Il suo lavoro di studio comincia parallelamente all’attività live: Fasano scrive, arrangia e produce un numero notevole di opere, lavorando nella scena pop e in quella house, a livello mondiale. Riconosciuto per il suo talento eccentrico, ha lavorato al fianco dei più grandi artisti internazionali. E’ stato produttore o remixer di artisti del calibro di Pitbull, Armin Van Buuren, BobSinclar, Robbie Rivera, Chriss Ortega,Thomas Gold, Ian Carey, Ryan Yoshimoto, Alex Gaudino, Ultra Naté, Chris Willis.