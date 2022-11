Castellino “Alla Cgil è stato un assedio, non un assalto”

L’ex membro di Forza Nuova Giuliano Castellino è stato bloccato dalle forze dell’ordine mentre tentava di passare le transenne poste nei pressi dell’ingresso della Camera, in via della Missione. Per disposizione di Montecitorio, non ha potutoprendere parte in Sala stampa insieme all’avvocato Carlo Taorminaalla presentazione del nuovo partito “Italia libera”. Fuori dalla Camera ha risposto alle domande dei giornalisti, parlando anche di quanto avvenuto il 9 ottobre 2021 contro la sede della Cgil.

