Caroli Hotels ti accompagna in un viaggio nei sapori del mondo

Viaggio nei Sapori del Mondo è la nuova esperienza enogastronomica che Caroli Hotels propone con serate a tema ed intrattenimento musicale all’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli con un ricco calendario di appuntamenti:

si parte il 26 novembre con la Spagna e si prosegue il 10 dicembre con la Francia.

Programma

Nel nuovo anno si riparte con la Grecia il 14 gennaio, mentre il Giappone sarà protagonista il 28 gennaio.

Si va in Scozia l’11 febbraio ed in Germania il 25 febbraio. Il tour si conclude in bellezza con il Marocco l’11 marzo ed il Brasile il 24 marzo.

Ispirata alla guida Food Lovers di Lonely Planet ed alla fortunata serie televisiva di Sky Sapori dal mondo condotta dalla coppia di sorelle Karena and Kasey Bird, vincitrici del programma Master Chef Nuova Zelanda, l’evento culinario va alla ricerca di ingredienti e ricette provenienti da culture diverse.

Nella serata dedicata alla Spagna lo Chef di Caroli Hotels Laura Di Martino sarà gemellato con l’Hostaria San Juan, dove il collega Tonio Remine propone i piatti della tradizione della penisola iberica allestendo un menù con una pregiata selezione di:

jamones iberici,

tapas mistas ed acciughe del Cantabrico accompagnate da una sangria Casa David,

paella in bellavista,

polpo alla galega,

c rema delizia catalana con soave pan di Spagna il tutto innaffiato dai vini aragonesi Garnacha tinta e blanca della cantina La Sastrería, in onore al castello di Gallipoli, per concludere con Pacharán Navarro Zoco distillato di prugnolo selvatico.

Intrattenimento

L’intrattenimento musicale della magica serata è affidato alla poliedrica Sara Vallucci che con la performance Noche de Soniquete presenta vari stili del baile flamenco esprimendosi in danze che coinvolgono l’ospite nelle più suggestive atmosfere andaluse catturandone il cuore in un’esperienza unica ed indimenticabile.

Completa l’ambientazione spagnoleggiante la presentazione della vettura Cupra, la divulgazione di materiale dell’Ufficio del Turismo di Spagna e l’assegnazione di un soggiorno a Valladolid per due ospiti.