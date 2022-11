Caritas Oristano – VI Giornata Mondiale dei Poveri 

“Il 13 novembre celebreremo la VI Giornata Mondiale dei Poveri, dal titolo “Cristo si è fatto povero per noi”. Ogni anno come Caritas diocesana proponiamo una serie di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della comunità civile e diocesana – spiega Giovanna Lai, direttrice della Caritas Diocesana di Oristano – Il primo appuntamento, aggiunge – è per mercoledì 9, dalle 10:00 alle 19:00, con l’annuale raccolta di beni di prima necessità presso Spazio Conad del Centro Commerciale Porta Nuova.

Domenica 13 diventeranno protagoniste le parrocchie con le celebrazioni eucaristiche e con l’iniziativa “Armonie di comunità. Cori parrocchiali insieme per la VI Giornata mondiale dei Poveri” che si terrà a partire dalle ore 16 presso la Cattedrale Santa Maria Assunta di Oristano, alla presenza di S. E. Mons. Roberto Carboni. Si alterneranno momenti di preghiera, canti e testimonianze di alcuni volontari Caritas e proveremo a riscoprire la bellezza di sentirsi una sola comunità, che insieme si prende cura delle persone più fragili. Ciascun coro partecipante sarà costituito da persone appartenenti a diverse parrocchie, unite in rappresentanza del proprio Vicariato foraneo. Le offerte raccolte saranno destinate alle famiglie in difficoltà delle parrocchie dei cori partecipanti.

Infine, lunedì 14 verrà lanciata la consueta campagna ”Scuole solidali. 1 mese di solidarietà” in tutte le scuole di ogni ordine e grado della diocesi che terminerà nel periodo di Avvento, il 14 dicembre”.

Queste le parrocchie appartenenti ai 4 Vicariati che hanno aderito all’iniziativa:

Vicariato foraneo Nostra Signora del Rosario:

Parrocchia San Giacomo Apostolo – Nughedu Santa Vittoria

Parrocchia San Giovanni Battista – Bidonì

Parrocchia San Pietro Apostolo – Neoneli

Parrocchia San Sebastiano Martire – Samugheo

Parrocchia San Sebastiano Martire – Sorradile

Parrocchia Sant’Antonio da Padova – Busachi

Parrocchia Vergine del Buon Cammino – Ardauli

Vicariato urbano Nostra Signora del Rimedio:

Parrocchia Beata vergine Maria Immacolata (Frati Cappuccini)

Parrocchia Cattedrale Santa Maria Assunta

Parrocchia Sacro Cuore

Parrocchia San Giovanni Evangelista

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore

Parrocchia San Paolo Apostolo

Parrocchia San Sebastiano Martire

Parrocchia Sant’Efisio Martire

Chiesa di San Francesco – Frati minori Conventuali

Vicariato foraneo Nostra Signora Assunta:

Parrocchia Pieve di Maria Vergine Assunta – Cabras

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Cabras

Parrocchia San Pietro Apostolo – Solanas

Vicariato foraneo di Nostra Signora di Montserrat: