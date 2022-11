Capoterra: ottantenne arrestato per furto aggravato

A Capoterra, nella giornata del primo Novembre, i Carabinieri di Cagliari hanno sorpreso un uomo di 80 anni mentre portava via, da una proprietà non sua, circa un quintale di legna

Capoterra: ottantenne arrestato per furto. Su ordine della centrale operativa del Comando Provinciale di Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pula sono intervenuti su un terreno agricolo ove hanno sorpreso un ottantenne pensionato del luogo, incensurato, mentre si accingeva a lasciare il terreno di proprietà di una settantasettenne anche lei del luogo, alla guida della propria autovettura Renault Twingo, che trainava un piccolo carrello carico di un quintale circa di legna di olivastro, illecitamente tagliata poco prima su quel fondo agricolo. I militari hanno pertanto deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari l’uomo per furto aggravato, non esistendo infatti una esimente relativa alla crescente preoccupazione per i costi di riscaldamento previsti per la prossima stagione invernale.