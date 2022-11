Campi Flegrei, Vajont e Bottaccione riconosciuti 

L’International Union of Geological Sciences, inserisce ben tre geositi italiani tra i 100 geositi più rappresentativi della Terra:

Mario Bentivenga (geologo – Società Italiana Geologia Ambientale) :

“Negli ultimi decenni molti ricercatori hanno studiato, in silenzio e con molta convinzione, siti di grande rilevanza geologica per far si che venissero geoconservati e successivamente valorizzati”.

Antonello Fiore (Presidente Nazionale della SIGEA) :

“La notizia di questo riconoscimento per l’Italia gratifica molto il lavoro svolto dalla SIGEA-APS che a partire dall’organizzazione a Roma nel 1994 del 2° e a Bari nel 2012 del 7° Simposio internazionale sul patrimonio geologico è stata tra le prime associazioni a interessarsi del patrimonio geologico –- e della geodiversità che caratterizza tutto il territorio italiano”.

3 geositi italiani inseriti tra i 100 geositi più rappresentativi della Terra

“Ben 3 geositi italiani sono stati inseriti dall’International Union of Geological Sciences, organismo scientifico mondiale fondato nel 1961, tra i 100 geositi più rappresentativi della Terra.

Siamo in presenza di un risultato senza precedenti.

Negli ultimi decenni molti ricercatori hanno studiato, in silenzio e con molta convinzione, siti di grande rilevanza geologica per far si che venissero geoconservati e successivamente valorizzati.

In questi giorni è uscito il risultato di una selezione attenta dei 100 geositi più rappresentativi della Terra, nell’ambito del progetto International Union of Geological Sciences (IUGS) Geoheritage.

Apprendiamo con molto piacere che tra i 100 geositi selezionati, ben tre ricadono nel territorio italiano e sono:

I Campi Flegrei;

La Gola del Bottaccione;

La frana del Vajont”.

Lo ha annunciato Mario Bentivenga, geologo, Responsabile Area Tematica “Patrimonio Geologico e Geodiversità” della Società Italiana Geologia Ambientale.

Ecco la descrizione dei tre siti italiani