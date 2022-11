Cala il sipario sulla rassegna JazzAlguer

Sipario ad Alghero (Ss) sulla quinta edizione di JazzAlguer:

venerdì 25 novembre chiude la rassegna la cantante Simona Bencini

in concerto al Teatro Civico (ore 20) con LMG 4tet.

Cala il sipario sulla quinta edizione di JazzAlguer, la rassegna musicale organizzata ad Alghero (Ss) dall’associazione Bayou Club-Events con la direzione artistica di Massimo Russino : partito il 30 aprile con la cantante statunitense Denia Ridely – e proseguito nei mesi successivi con un ricco e variegato cast di artisti nazionali e internazionali (tra i quali Paolo Fresu con Rita Marcotulli e Jaques Morelenbaum, Anais Drago, i Neri Per Caso, Sarah Jane Morris con Nick The Nightfly), il lungo cammino della manifestazione giunge questo venerdì (25 novembre) alla sua ultima tappa.

Protagonista della serata in programma al Teatro Civico, con inizio alle 20, Simona Bencini , duttile e poliedrica cantante fiorentina che ha fatto della contaminazione e della trasversalità la sua cifra stilistica, muovendosi nel corso della sua carriera dal soul-funk dei Dirotta su Cuba alla canzone d’autore di Pacifico ed Elisa, passando per il jazz di Stefano Bollani e lo swing della PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra). Ad Alghero sarà accompagnata dal LMG 4tet – formato da Gaetano Partipilo al sax, Mario Rosini al pianoforte, Giorgio Vendola al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria -, l’ensemble con cui Simona Bencini ha registrato il suo primo disco jazz, “Spreading love” (Egea, 2011), e che la affiancherà sul palco in un concerto che si annuncia nel segno del più recente “Unfinished”, dato alle stampe durante il periodo di lockdown nel 2020, ma con puntate anche nel repertorio del precedente album.

I biglietti, a 15 euro (più diritti di prevendita) si possono acquistare, come sempre, online su www.mailticket.it ; venerdì sera botteghino aperto al Teatro Civico dalle 19.

Il concerto è presentato in collaborazione con La Rete delle Donne di Alghero in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per celebrare questa importante ricorrenza, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, JazzAlguer aderirà alla campagna di sensibilizzazione sociale nazionale “ Posto Occupato “: nella platea del teatro verrà lasciato un posto vuoto, per riempire le coscienze di consapevolezza e mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

La quinta edizione di JazzAlguer che si appresta ad andare in archivio è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu, e di Nobento.