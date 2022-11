Cagliari: Vela Day con Freedom

Domani il Vela Day: prova gratuita della Freedom, la barca a vela inclusiva adatta a persone con disabilità o difficoltà motorie e normodotati

Cagliari: Vela Day con Freedom. L’appuntamento, meteo permettendo, è per la giornata di domani, domenica 6 novembre, a Marina Piccola (sede Lega Navale) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Una barca che azzera le distanze e avvicina, facile e sicura per tutti. Dopo le ultime gare internazionali e nazionali disputate, domenica la Freedom sarà a disposizione di chiunque voglia cimentarsi in un giro di prova.

L’imbarcazione di classe paralimpica Hansa 303 è stata varata lo scorso anno nel corso del progetto IngegniAMOci promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari e dell’associazione ICS assieme allo sponsor Valsir e alla Lega Navale Italiana – Sezione di Cagliari.

Dal primo viaggio inaugurale nelle acque del Golfo degli Angeli, questo simbolo dell’impegno degli Ingegneri cagliaritani per l’inclusione, la promozione delle Pari opportunità, della Cultura sportiva e del nostro Territorio, ha preso parte, lo scorso giugno, al campionato paralimpico nazionale disputato a Torregrande.

Domani, meteo permettendo, tutti coloro che lo desiderano potranno provarla assieme a un istruttore federale. L’appuntamento è dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 nella sede della Lega Navale Italiana di Marina Piccola a Cagliari.

«Con questa iniziativa passiamo a una fase successiva del progetto durante la quale cercheremo di coinvolgere persone con disabilità e normodotati per promuovere la cultura dell’inclusione – spiega la referente del progetto per OIC Denise Puddu –. Con il sollevatore installato lo scorso giugno abbiamo raggiunto l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del Molo Martello per tutti i diversamente abili. Ora puntiamo ad allargare la platea dei partner e degli sponsor in modo da incrementare l’impatto di IngegniAMOci sul nostro territorio e la comunità».

Lavorare sul superamento delle barriere a mare, a bordo e nelle infrastrutture portuali è uno degli obiettivi del progetto lanciato dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari ed esteso a tutto il territorio italiano dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri grazie ad un accordo siglato lo scorso maggio con la Lega Navale Italiana. Un protocollo impegna la LNI a mettere a disposizione le proprie strutture, istruttori, soci e professionalità delle 260 Sezioni e Delegazioni, oltre alla raccolta di informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività di nautica solidale e abbattimento delle barriere.

«Come categoria ci sentiamo particolarmente toccati dal tema dell’inclusione e riteniamo importante sensibilizzare tutti gli ingegneri in modo che ciascuno di noi arrivi, in maniera naturale, a mettere l’accessibilità al centro di ciascun progetto a cui lavora – spiega la presidente di ICS Maria Sias –. Riteniamo fondamentale il progetto IngegniAMOci: c’è tanto lavoro ancora da fare per eliminare le barriere nella nostra città, per questo abbiamo voluto coinvolgere non soltanto i partner privati, che tanto stanno facendo per noi, ma anche le istituzioni cittadine. Ancora una volta vogliamo ribadire la massima disponibilità a tutte le associazioni che vorranno far parte del progetto e usufruire delle attrezzature per lavorare assieme all’obiettivo ultimo di favorire l’integrazione di persone con disabilità e normodotati attraverso lo sport».