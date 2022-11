Cagliari: “Pazza Idea.Officina Futuro”

L’ultimo weekend di novembre torna il Festival Pazza Idea, nella storica sede del Centro d’arte e cultura Il Ghetto a Cagliari

Cagliari: “Pazza Idea.Officina Futuro”- L’edizione di quest’anno propone al pubblico un nuovo paesaggio da esplorare, in qualche modo da decifrare e inseguire: in questo undicesimo anno il festival Pazza Idea si dedica al Futuro, come concetto e orizzonte

Il programma completo della manifestazione sarà illustrato dalla direttrice artistica Mattea Lissia, nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 8 novembre, con inizio alle ore 11, nel centro comunale EXMA.