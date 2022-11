Cagliari Festival Scienza: gli appuntamenti del Sistema Bibliotecario di Monte Claro

11 novembre 2022 dalle 10

Il Sistema Bibliotecario di Monte Claro, in partenariato con l’Associazione Scienza Società Scienza, partecipa alla XV edizione del Cagliari Festival Scienza con due eventi che si svolgeranno presso le biblioteche del Sistema venerdì 11 novembre 2022.

Primo appuntamento

Noi siamo tecnologia, laboratorio ispirato al libro “Noi siamo tecnologia : dieci invenzioni che ci hanno cambiato per sempre di Massimo Temporelli, Mondadori 2021”, a cura di Pina Rosa, dell’Associazione Scienza Società Scienza ed Emanuele Picciau con gli studenti del Liceo Pitagora di Selargius.

Target: tutti. Gruppi di max 25 persone. Durata singola attività: 60 minuti

Quando e dove

Venerdì 11 novembre 2022 dalle 10 alle 13 presso la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu – Villa Clara, Parco di Monte Claro di Cagliari. Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da Via Mattei e da Via Cadello 9/b.

Prenotazioni e informazioni

Per prenotazioni: https://festivalscienzacagliari.it/evento/come-funziona-dalla-trottola-allo-smartphone/.

Per informazioni sull’attività telefonare in biblioteca al numero 0704092901 o scrivere un’e-mail ad info@bibliotecamonteclaro.it.

Secondo appuntamento

Come un albero. Dall’albero alla carta, laboratorio interattivo basato sul libro Come un albero, di Maria Gianferrari e Felicita Sala, a cura dello staff della Biblioteca Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari.

Come non pensare al nostro stretto legame con la natura quando ci troviamo di fronte a un albero? L’albero è anche quella grande risorsa che da sempre ci ha donato i suoi frutti e, nell’incontro con la creatività umana, tante altre cose, tra cui la carta. Andremo a esplorare questa felice invenzione.

Target: studenti scuola primaria. Gruppi di max 25 persone. Durata singola attività: 2 ore

Quando e dove

Venerdì 11 novembre dalle 10:30 alle 12:30 presso il Centro Regionale di Documentazione biblioteche per Ragazzi e la Biblioteca Metropolitana Ragazzi – Parco di Monte Claro fronte pista di Pattinaggio.

Prenotazioni e informazioni

Per prenotazioni: https://festivalscienzacagliari.it/evento/come-un-albero-dallalbero-alla-carta/.

Per informazioni sull’attività telefonare in Biblioteca Ragazzi al n. 0704092576 o scrivere a bibliotecaragazzi@cittametropolitanacagliari.it

Locandina Festival