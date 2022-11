Bonus Nidi gratis – Pubblicata la graduatoria definitiva della prima finestra 2022

L’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Oristano ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’intervento nidi gratis (gennaio – luglio 2022).

Il provvedimento assegna risorse, nella misura massima di 200 euro mensili per 11 mensilità, per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati.

Due le finestre temporali previste dalla Regione:

la prima per i bambini frequentanti i nidi da gennaio a luglio 2022, la seconda per quelli frequentanti i nidi da agosto a dicembre 2022.