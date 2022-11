A Bono riprende l’attività del Servizio di Igiene Pubblica

Il Dipartimento di Prevenzione, di concerto con la Direzione della Asl di Sassari, comunica alla popolazione che giovedì 17 novembre continua l’attività del Servizio di Igiene Pubblica della Asl n. 1 nel poliambulatorio del comune di Bono.

La scorsa settimana, a causa di alcune assenza improvvise e non

programmabili, nello specifico due dimissioni senza preavviso, e’ stata

sospesa in via del tutto eccezionale e provvisoria, l’ultima seduta

vaccinale.

In attesa dell’arrivo di nuovo personale, il Dipartimento di

Prevenzione, grazie alla collaborazione del personale dei servizi del

territorio, ha riorganizzato l’attività, che riprenderà regolarmente da

giovedì 17 novembre (con inizio delle vaccinazioni pediatriche dalle ore

09.00 alle ore 11.30).