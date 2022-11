Biennale dei Licei Artistici: riconoscimento per allievo del Figari di Sassari

Biennale dei Licei Artistici. Claudio Dettori studente della classe VB del Liceo Filippo Figari di Sassari è stato premiato con una Menzione Speciale (Sezione Arti figurative Grafico-Pittoriche) dalla Giuria della IV Biennale dei Licei Artistici.

“Il tempo di un caffè”, così si intitola l’opera, un olio su tela ispirata al tema della mostra-concorso di quest’anno: “Il Futuro”.

All’interno di una sala caffè tre figure, che rappresentano periodi storici differenti, lo scienziato Galileo Galilei, il celebre cestista americano Dennis Rodman, e l’attivista per l’ambiente Greta Thunberg, si contendono una macchina per viaggiare nel tempo: un’opera simbolica e visionaria che contiene anche riferimenti a celebri capolavori come “La Danza” di Henri Matisse.

Claudio Dettori, accompagnato dai docenti Eugenia Deliperi e Claudio Cupiraggi, ha ricevuto il premio durante la cerimonia tenutasi il 3 novembre a Roma nella sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione.

Il Dirigente Mariano Muggianu e la comunità scolastica hanno espresso la più viva soddisfazione per il prezioso riconoscimento.