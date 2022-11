Beppe Dettori e Raoul Moretti in concerto a La Spezia

LA SPEZIA: BEPPE DETTORI E RAOUL MORETTI IN CONCERTO

CONCERTO “ANIMAS” CON BEPPE DETTORI E RAOUL MORETTI

AL CAMeC DI LA SPEZIA

Evento organizzato dal Circolo “Grazia Deledda”.

di Saverio Coghe

Sabato 10 dicembre alle 18:00 Raoul Moretti e Beppe Dettori presentano a La Spezia “ANIMAS”, un progetto in cui la millenaria musicalità sarda si fonde con preludi bachiani, con l’etno folk e il progressive rock.

L’appuntamento è alle ore 18:00 presso l’auditorium del CAMeC, ex Tribunale civile (Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia) in Piazza C. Battisti, 1.

ANIMAS è un album straordinario sia da un punto di vista dei testi che della musica. Comprende 10 brani originali con tanti ospiti e una cover: la rivisitazione in sardo di una canzone di Peter Gabriel, Fourteen Black Paintings che chiude la raccolta con il titolo Battordicchi Pinturas Nieddas. È un disco capolavoro frutto della felice simbiosi artitica raggiunta fra Beppe Dettori e Raoul Moretti che si esprimono con una musicalità sospesa fra echi millenari e suoni modernissimi.

Il sodalizio artistico ha permesso al due di raccogliere successi e riconoscimenti in Italia e in Europa. Fra i tanti raccolti in importanti conerti e prestigiosi festival si segnalano il “Premio Maria Carta” e la strepitosa partecipazione al “Premio Tenco”.

Beppe Dettori (chitarra e voce), nato a Stintino, virtuoso della voce è stato per otto anni anche il cantante dei Tazenda. Raffinato musicista, si è esibto con numerosi artisti di livello internazionale ed ha all’attivo diversi dischi da solista.

Raoul Moretti (arpa elettrica ed elettronica) comasco di nascita è un sardo di adozione. Vive e lavora a Cagliari. È un musicista poliedrico, tra i più importanti innovatori dell’arpa, da lui portata a esplorare diversi mondi musicali. Oggi è uno degli arpisti più richiesti al mondo per l’uso dell’arpa elettrica ed elettronica.

I due artisti suonano insieme da otto anni. “Ci siamo trovati”, hanno detto entrambi, e “ci divertiamo un sacco a far musica insieme, soprattutto dal vivo in un proficuo scambio artistico.

L’imperdibile appuntamento del 10 dicembre è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.