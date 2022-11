Balentia torna dal vivo a Cagliari

Dopo la menzione per il miglior testo alla 15esima edizione del Premio Andrea Parodi

La band si esibirà domani sera, sabato 12 novembre, al Jester Club di via Roma

Balentia torna dal vivo a Cagliari. Il duo rap originario di Mogoro formato da Su Maistu e Lepa sarà di scena domani, sabato 12 novembre, al “Jester Club” di via Roma 257 a partire dalle 21.45 circa per un set ad alta concentrazione di rap old school in sardo e in italiano. Durante la serata la band mogorese sarà accompagnata alla consolle da Dj Zep, storico dj della formazione, e proporrà brani storici(Gentixedda, Centeunu, Su Rei, Fadeus Rimas) alternati a canzoni più recenti (Nieddu, Cali Sensu) e all’immancabile freestyle, che da sempre contraddistingue le sue esibizioni.

I Balentia, recentemente premiati alla 15esima edizione del Premio Andrea Parodi con la menzione per il miglior testo al brano “Cali Sensu”, sono pionieri del rap in Sardegna e sono una delle band più attive e longeve dell’isola, con un rap cantato in sardo e italiano, che definiscono “sociale”. Hanno all’attivo 4 album, un EP e diversi singoli, collaborazioni con artisti nazionali dello stesso genere e oltre 600 concerti in Sardegna, in Italia e all’estero, in 27 anni di attività. La band ha vinto l’edizione 2013 del Suns (Festival Internazionale in lingua minoritaria) a Moena di Fassa (TN) e ha partecipato al Liet Festival (Festival Europeo in lingua minoritaria) a Oldenburg (Germania) nel 2014. Nell’aprile 2022 il gruppo ha ricevuto, da parte dell’amministrazione comunale di Mogoro, il premio alla carriera.

Jester Club – via Roma 257 – Cagliari – Info e prenotazioni: 340.2392676

