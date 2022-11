Bacino del Liscia al 67%, emergenza idrica

IL LISCIA È AL 67% DELLA CAPIENZA: CONSUMATI NELLA STAGIONE ESTIVA 31

MILIONI DI METRI CUBI

Nel Liscia la siccità che perdura è il segnale che bisogna però fare ancora tanto per la tranquillità idrica del territorio della Gallura

Il bacino del Liscia, principale riserva idrica per il territorio servito

dal Consorzio di Bonifica della Gallura contiene circa 70 milioni di metri

cubi d’acqua ed è circa al 67% della sua capienza. “Dati che trasmettono

tranquillità a fronte di una delle stagioni più calde della storia e con

una siccità che permane a novembre inoltrato, che sappiamo in altre zone

ha portato a provvedimenti drastici di limitazione alla irrigazione”

spiega Marco Marrone, presidente dell’ente consortile.

Da aprile 2022 ad oggi si sono consumati rispettivamente 31 milioni di

metri cubi d’acqua (a fronte di una capienza totale di 100 milioni di

metri cubi al 30 aprile) “e ancora si va avanti con la irrigazione di

soccorso – spiega Marrone – poiché le stagioni, con i cambiamenti

climatici a cui stiamo assistendo si sono allungate parecchio, e questo è

un dato che ci deve portare ad avere un’agenda per il futuro sempre più

improntata alla conservazione del bene idrico, e implementare ancora di

più le azioni di recupero e di utilizzo consapevole della risorsa”.

E se il Liscia è riuscito a preservare una così grande quantità d’acqua, i

motivi sono diversi. “In primo luogo non possiamo che sottolineare che

sono stati importanti gli investimenti innovativi fatti dalle aziende

agricole, che hanno grande accortezza e sensibilità nell’utilizzo della

risorsa.

Si tratta di aziende che hanno fatto investimenti che ovviamente

portano a sempre meno sprechi e a una conduzione aziendale più sostenibile

– spiega ancora Marrone -. In secondo luogo c’è da sottolineare che il

Consorzio che rappresentato porta avanti ormai da diversi anni una

programmazione di manutenzione e costruzione di infrastrutture orientate

al recupero della risorsa idrica, e alla riduzione degli sprechi o delle

perdite”.

“Bisogna sfruttare pienamente anche le risorse del Pnrr, che rappresenta

materialmente una possibilità di progettazione e realizzazione di opere

che saranno cruciali davanti a un clima ormai definitivamente cambiato –

spiega invece il direttore del Consorzio Giosuè Brundu -.

La Gallura, come

territorio e amministrazione consortile, può ancora dare e fare molto. In

questo si inserisce il recupero delle acque reflue del depuratore comunale

di Arzachena per destinarle ad un utilizzo irriguo attraverso

l’interconnessione degli impianti. Lo stesso stiamo facendo a Olbia. E

infine anche la manutenzione degli impianti e reti di distribuzione

presenti sono importanti. Abbiamo iniziato con la manutenzione del canale

adduttore, 20milioni di euro, (provenienti dal Ministero delle

infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero delle

Politiche Alimentari Forestali e del Turismo) per il rifacimento e

risanamento di 28 km del canale alimentato dalla diga Liscia che serve i

distretti di Arzachena e Olbia e che trasporta un volume annuo medio per

uso irriguo pari a oltre 23 milioni di metri cubi d’acqua, consentendo un

risparmio di oltre 7milioni di metri cubi di acqua all’anno persi a causa

delle condotte vetuste”.