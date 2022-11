Associazione San Babila presenta progetto itinerante

A Milano, il 17 Novembre, alle ore 18:30, nello Spazio Belvedere Jannacci della Regione Lombardia, in via Fabio Filzi 22

Le distanze ci vengono insegnate come barriera sociale, ma non sono spontanee né naturali.

“Un abbraccio per ritrovare la vicinanza, per riprendere quel contatto fisico a cui abbiamo rinunciato”,

L’evento, difatti, coinvolgerà un gruppo di studenti del primo ciclo scolastico di una scuola milanese che, alle ore 10, insieme all’artista Cesare Catania, parteciperanno ad un workshop per realizzare dei disegni aventi per tema l’abbraccio, ispirandosi all’omonima opera dell’artista.

La Fondazione Akbaraly

La Fondazione Akbaraly, realizza progetti di educazione e salute per le donne e i bambini, tra i quali 4aWoman, il primo progetto integrato in Africa subsahariana per la prevenzione primaria e secondaria, la diagnosi precoce e la presa in carico dei tumori femminili, e il progetto Fihavanana, dedicato ai bambini orfani o in situazioni di grave vulnerabilità.