Assemblea nazionale di “Azione”

Come aveva già annunciato il Segretario Carlo Calenda, sabato 19 novembre a Napoli, dalle 10:00 alle 18:30, è prevista l’Assemblea Nazionale al Teatro Politeama.

A tre anni esatti dalla nascita di Azione, si farà un punto sulla situazione del Partito e sul suo futuro.

Sempre in quella sede ci sarà un momento dedicato alle donne. E’ una tavola rotonda in cui Alessia Centioni, responsabile per le pari opportunità, e le altre donne del partito si riuniranno e si confronteranno.

L’evento è aperto agli iscritti. Per partecipare occorre essere tesserati ad Azione: chi non l’ha ancora fatto, può iscriverti o rinnovare la tessera nel corso dell’assemblea.

È un momento davvero importante per il Partito di Calenda, che, tra l’altro, continuare a crescere. Il partito è all’opposizione di un Governo nel quale ricopre o il proprio ruolo con concretezza e serietà.

Chi vuole sostenere il partito, può farlo donando il 2×1000 ad Azione, scrivendo il codice S48 nella dichiarazione dei redditi. Non costa nulla.

