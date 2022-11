Arriva nei cinema sardi “Sword Art Online”

Sword Art Online (pubblicato in patria da Dengeki Bunko ed edito in Italia da J-POP Manga) è una serie di light novel di Reki Kawahara e illustrata da abec, vincitrice del 15° Dengeki Bunko Novel Grand Prize.

In Italia, la Stagione 2022 degli Anime al Cinema , un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit, procede con il secondo appuntamento dell’anno con SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, SCHERZO OF DEEP NIGHT, in arrivo nelle sale il 14, 15, 16 novembre (elenco a breve su nexodigital.it).

Il primo film della serie, Aria of a Starless Night, un reboot dell’arco narrativo di Aincrad visto dal punto di vista di Asuna anziché di quello di Kirito, ha debuttato in Giappone al primo posto nella classifica degli incassi del fine settimana ed è stato un successo di lunga durata, rimanendo nelle sale cinematografiche per 10 settimane.

I due hanno raggiunto il quinto piano, incentrato sulle rovine. Avventurandosi attraverso sotterranei, catacombe ed enormi labirinti, incontrano mostri sempre più terribili, che Asuna non è in grado di gestire. Ma soprattutto devono affrontare diversi Player Killer, cioè giocatori che uccidono altri giocatori solo per divertimento. La lotta per la sopravvivenza diventa sempre più cruenta.

Per l’adattamento anime, premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award, sono state già realizzate 4 stagioni, due film e uno speciale.

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, SCHERZO OF DEEP NIGHT arriva al cinema in collaborazione con il partner J-Pop, uno dei principali editori di manga in Italia nato nel 2006 come etichetta dedicata ai fumetti giapponesi del gruppo Edizioni BD.

Nel suo catalogo da oltre 5000 titoli sono presenti successi come The Promised Neverland, Tokyo Ghoul, Pokemon e The Legend of Zelda, insieme a recenti hit del calibro di Tokyo Revengers, La via del Grembiule, Komi can’t Communicate e Hanako-kun e i sette misteri dell’accademia Kamome. Nel catalogo di classici J-Pop figurano nomi leggendari del calibro di Osamu Tezuka, Go Nagai, Shotaro Ishinomori, Moto Hagio, Kazuo Kamimura, tutti con una loro collana dedicata.

La produzione di romanzi giapponesi nasce con la passione per le Light Novel, proprio a partire da Sword art Online, di cui J-Pop pubblica sia la serie di Light novel, che gli adattamenti manga che coprono i suoi numerosi archi narrativi.

A catalogo, titoli di fama mondiale come La Malinconia di Haruhi Suzumiya, Overlord, Danmachi, Re:Zero, nonché la produzione a romanzi del grande regista Makoto Shinkai, con opere di successo come your name., il giardino delle parole, 5cm al secondo, e molti altri.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, SCHERZO OF DEEP NIGHT

Staff

Storia originale: Reki Kawahara (Dengeki Bunko)

Regia: Ayako Kono

Character Design Concept: abec

Character Design: Kento Toya

Music: Yuki Kajiura

Produzione animazioni A-1 Pictures

Prodotto da SAO-P Project

