Arcidiocesi di Sassari, tutte le nomine

In data odierna, Solennità di Tutti i Santi, monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo Metropolita di Sassari, ha effettuato le nomine di seguito riportate.

PARROCCHIE

Don Nicola Carta conclude il mandato di Parroco in solidum moderatore e viene nominato Parroco unico della Parrocchia Santa Maria Bambina in Sassari. A Don Gavino Sini, che ha servito con amore e generosità la Comunità della Parrocchia Santa Maria Bambina in Sassari, esprimo un cordiale ringraziamento per il servizio svolto; continuerà a svolgere il ministero collaborando nella Parrocchia Santa Maria Bambina e in particolare con il Movimento dei Cursillos di Cristianità.

P. Sergio Luiu, della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, presente in diocesi con regolare permesso del proprio Ordinario per assistere i propri genitori anziani, viene nominato Collaboratore parrocchiale della Parrocchia Sant’Orsola in Sassari fino al 31 agosto 2023.

Don Gianluca Piga, diacono, conclude la collaborazione nelle Parrocchie della circoscrizione di Bonorva e Cossoine per proseguire il ministero diaconale nella Parrocchia San Giuseppe in Sassari.

SEMINARIO DIOCESANO

La cura spirituale del Seminario Arcivescovile, nel solco della tradizione spirituale turritana, continuerà ad essere assicurata dalla Comunità dei Padri della Congregazione della Missione, con P. Mario Beccone, confermato Direttore spirituale dello stesso Seminario.

UFFICI E SERVIZI PASTORALI

Mons. Salvatore Fois, in qualità di Vicario episcopale per il Clero, l’Educazione e la Formazione permanente, viene nominato Moderatore dell’équipe per la Pastorale giovanile diocesana. Per tale servizio sarà coadiuvato da don Fabio Nieddu nell’ambito della Pastorale universitaria. Si ringrazia don Giuseppe Faedda che conclude il mandato di Responsabile diocesano della Pastorale giovanile.

Don Gerolamo Derosas conclude il mandato di Direttore della Caritas Diocesana e viene nominato Delegato episcopale dell’Ufficio Pastorale Diocesano per la Promozione della Carità.

Dott. Antonello Spanu, ammesso tra i candidati al Diaconato permanente, viene nominato Direttore della Caritas Diocesana.

Tali ultime due nomine avranno efficacia canonica dal 1° gennaio 2023.

EFFICACIA DELLE NOMINE

Tutte le nomine sono conferite ad nutum episcopi (per la durata che l’Arcivescovo riterrà opportuna), ad esclusione della nomina del Parroco. Le nomine hanno efficacia immediata, fatte salve le diverse indicazioni.

L’Arcivescovo ha accompagnato le nomine con il seguente messaggio rivolto alle Comunità della Chiesa Turritana: “La chiave interpretativa di tali determinazioni, assunte dopo un periodo di attento discernimento, si trova nella richiesta di un rinnovato esercizio della comune responsabilità ecclesiale, inteso non come burocratica conduzione e gestione delle comunità, ma come servizio di amore e responsabilità testimoniale. Un cammino di conversione personale e pastorale che il Sinodo nazionale indica in tre parole: comunione, partecipazione, missione. Le nomine sono disciplinate, a livello diocesano, dagli orientamenti di partecipazione al cammino di rinnovamento pastorale in corso, volto ad attivare i processi spirituali, pastorali e culturali richiesti dal Santo Padre Francesco con l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Nell’occasione invito i presbiteri, i diaconi e i laici a proseguire il cammino avviato con fiducia e speranza, cogliendo quanto ci verrà suggerito dallo Spirito Santo nel Percorso sinodale e nella Visita pastorale, mezzo proposto per la traduzione, nelle singole comunità, delle sollecitazioni derivanti dall’Evangelii Gaudium”.

Le nomine e il messaggio sono pubblicate per esteso sul sito ufficiale dell’Arcidiocesi.

Arcidiocesi di Sassari

Ufficio per le comunicazioni sociali