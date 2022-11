«Sono reperti che esprimono meglio di ogni parola l’unicum della cultura di una Nazione come l’Italia che gode di una stratificazione di epoche e di grandi civiltà». Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in merito al ritrovamento di statue in bronzo a San Casciano dei Bagni, in Toscana.

sat/gsl (Fonte video: Ministero della Cultura)