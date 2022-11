Appuntamento per domani con “Ottobre nel Borgo” a Masullas

Appuntamento per domani con “Ottobre nel Borgo” nel paese di Masullas. Rimandato di un mese, a causa di previsioni meteo sfavorevoli, l’evento promette una giornata intensa e ricca di attività: visite guidate, escursioni, spettacoli, laboratori, musica e prelibatezze agroalimentari locali.

Si tratta di una manifestazione che mette insieme cultura, tradizione, natura e prodotti tipici di un angolo di Sardegna, quello del Parte Montis, in grado di generare un forte appeal verso quei turisti che hanno a cuore la sostenibilità e l’ambiente; viaggiatori alla ricerca di soggiorni unici che regalino l’emozione del vivere in un piccolo borgo ricco di storia.

“Ottobre nel Borgo – spiega il sindaco Ennio Vacca – mette insieme l’offerta del territorio, le associazioni, le attività produttive e i cittadini per dare vita a un appuntamento che sia più di una “gita fuori porta”, ma diventi per i partecipanti un evento culturale e sensoriale». L’obiettivo è scritto nello slogan dell’evento “Visita e ama Masullas”: scopri le tante attrazioni turistiche, le bellezze naturali, vivi l’ospitalità del borgo e dei suoi cittadini. Ai turisti si offre un’idea di turismo lento che metta l’accento sull’offerta culturale e sulle produzioni gastronomiche, artistiche e artigianali.

IL PROGRAMMA

Il programma della manifestazione è ricco, si parte con le visite guidate alle chiese, ai musei (GeoMuseo Monte Arci, Museo dei cavalieri, Museo di Aquilegia), al Giardino botanico e al giacimento dell’ossidiana, per proseguire con i laboratori artigianali di tessitura, cestineria e produzione di formaggio e torrone. Lungo le vie del centro saranno presenti gli stand con le produzioni enogastronomiche e artigianali locali nei quali assaggiare formaggi e salumi con il pane di Pompu e le paste tipiche. Il pomeriggio vedrà come protagonista la tradizione sarda con la vestizione delle maschere “Boes e Merdules” di Ottana e la sfilata dei gruppi folk. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo musicale “Sardinia Folk Fest” a cura di Massimo Pitzalis. Per il pranzo e la cena i turisti potranno degustare birre artigianali e vini di alcune cantine locali.

L’evento sarà organizzato dal Comune di Masullas con l’Associazione Culturale Fadeus Festa e con la partecipazione di: Coop Il Chiostro; Museo Naturalistico Aquilegia; CEAS Masullas/Parte Montis; Unione dei Comuni Parte Montis; L’Associazione Auser Masullas; La Pro Loco di Pompu;La Coop Mariposas de Sardinia; Pastificio dei Profeti;