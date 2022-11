ANTIGONE: LA NUOVA PRODUZIONE DELLA BOTTE E IL CILINDRO DEBUTTA AL TEATRO ASTRA – SUL PALCO UNA STORIA DI LIBERTA’ E GIUSTIZIA DEDICATA AI RAGAZZI

Antigone: la nuova produzione “La Botte e il cilindro”

La botte e il cilindro

FAMIGLIE A TEATRO

advertisement

XXXIII STAGIONE

CINE TEATRO ASTRA

Sul palco una nuova produzione

“ANTIGONE”

Una storia di libertà e giustizia dedicata al mondo dei ragazzi.

Antigone

Prosegue al Teatro Astra di Sassari “Famiglie a Teatro” l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna organizzata da 33 edizioni dalla Botte e il Cilindro.

Il 18 novembre alle 21 (e in replica sabato 19 alle 18) debutta Antigone una nuova produzione della compagnia sassarese scritta, diretta e interpretata da Margherita Lavosi e Alice Friggia.

Nell’edizione del trentatrennale la compagnia ha deciso di dare ancora più spazio alle nuove generazioni di allievi e ai professionisti che operano nel team e firmano ora testi e regie.

I vari membri della Botte e il cilindro hanno comunque collaborato al nuovo spettacolo in scena coordinato dal regista Pierpaolo Conconi. Le maschere e i costumi sono di Consuelo Pittalis e Luisella Conti voci Stefano Chessa.

I protagonisti della storia

I protagonisti della storia pensata per una fascia d’età da 8 ai 14 anni sono il gatto Minnaloushe simbolo della libertà e dell’autonomia e la cornacchia cieca Tiresia, guida onnisciente e simbolo della morte iniziatica e della rigenerazione.

Le loro vicende si intrecciano con quella di Antigone, figura mitica ed eroina tragica capace di mettere in evidenza le contraddizioni tra il potere dello Stato e il diritto individuale, entrambi validi ma non sempre facilmente conciliabili.

“La scelta di affrontare tematiche e personaggi tratti da una tragedia greca – dice Lavosi –

adattandoli ad un pubblico di bambini e ragazzi è motivata dalla convinzione che non bisogna escludere l’infanzia e la gioventù dai temi fondamentali dell’esistenza, anche quelli più spinosi come: la morte, il destino, la guerra, il conflitto, il desiderio, la libertà.

Utilizzando un linguaggio poetico e un teatro d’immagine si possono raccontare loro anche vicende complesse.

È importante offrire ai giovani la possibilità di formarsi e sviluppare i propri strumenti critici, senza dare loro esclusivamente nozioni semplici sui concetti di bene e male”.

Il tema della libertà e della giustizia

Cosa vuol dire essere liberi? Quali sono i limiti giusti? Quando è giusto obbedire? E quando disobbedire? A chi dobbiamo essere fedeli? Cosa ci rende veramente umani?

Molti sono i quesiti e le contraddizioni che emergono dalla celeberrima tragedia “Antigone” scritta da Sofocle in Grecia attorno al 442 a.C. “I nodi tematici messi in campo da questo profondo dramma interessano molto da vicino –

dice Friggia – il mondo dei ragazzi che nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza scoprono cosa significa avere sempre più limiti e responsabilità e iniziano ad essere consapevoli delle proprie idee”.

Sul palco le due attrici utilizzano musiche, coreografie e i linguaggi del teatro d’immagine per interagire con il pubblico.

“La storia di una ragazza fiera e combattiva”

“Quella di Antigone è la storia di una ragazza fiera e combattiva – Conclude Lavosi –

con un’incrollabile fiducia nelle proprie convinzioni, fedele a sé stessa e alle proprie idee, che reclama un proprio e nuovo spazio in un mondo governato da uomini rigidi e inflessibili, che non accettano che la voce del femminile si alzi contro la loro.

Ma è anche il simbolo di tutti coloro che, come lei, si oppongono tutt’oggi a leggi ingiuste in nome delle ‘leggi non scritte’ dell’umanità, della pietà, della compassione, della solidarietà, del rispetto e dell’amore, anche a costo della propria vita.

Per noi, un simbolo femminile potente che rivendica la possibilità di altre esistenze e di altri punti di vista nella società, tutti degni di essere ascoltati” Disegno luci Paolo Palitta scenotecnica e fonica Michele Grandi

Sarà possibile prenotare i biglietti inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com.

CARNET E BIGLIETTI

Si conferma anche per questa stagione la promozione per i biglietti di ingresso agli spettacoli. Sarà possibile acquistare un Carnet che da diritto a 10 ingressi al costo scontato di € 60,00.

Il carnet non è nominativo e occorre ritirare il proprio biglietto il giorno dello spettacolo.

Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com.

I carnet possono essere acquistati in qualsiasi momento della stagione direttamente in biglietteria i giorni di spettacolo.

Il costo dei biglietti è di € 9,00 intero e € 6,00 ridotto.