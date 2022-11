“Anatomia di un sentimento” di Convertini

Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta esclusivamente Sabato 26 novembre 2022 ore 21.00 e Domenica 27 novembre 2022 ore 17.30: “Anatomia di un Sentimento” ispirato a “La voce umana” di J.Cocteau, uno spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Convertini con Erika Russo e Andrea Vasone e collaborazione al testo e Opera “Nudo” di Pasquale Nero Galante; assistente alla regia M.Antonia Pagliara, voce off Paolino Blandano

“Anatomia di un sentimento” di Convertini- In una notte di temporale, uno sceneggiatore barricato nel suo studio, lavora su un possibile adattamento del celebre monologo “La Voce Umana” di Jean Cocteau. Non tutto andrà come previsto.

C’è sempre una certa follia nell’amore. Ma c’è anche sempre qualche ragione nella follia!

Friedrich Nietzsche

“La voce umana” è un atto unico scritto da Cocteau nel 1930. In scena c’è una donna, sola, che riceve l’ultima telefonata del suo amato. Lei lo ama ancora, ma lui, l’ha lasciata per un’altra.

La donna, attraverso questa telefonata, tenta di salvare l’amore che prova per l’uomo o di salvarne almeno il ricordo.