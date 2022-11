Allerta meteo a Oristano, oggi e domani chiusi scuole e impianti sportivi

Allerta rossa – Chiusura per scuole, asili e ludoteche, sede universitaria, impianti sportivi e cimiteri per oggi e domani.

Il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili e delle ludoteche, della sede universitaria, nonchè degli impianti sportivi e dei cimiteri per la giornata di oggi e di domani.

La decisione, che ha decorrenza immediata, è stata adottata come conseguenza dell’avviso di Allerta rossa di Protezione civile per rischio idrogeologico per le giornate di oggi e domani.

Nell’ordinanza il Sindaco invita i cittadini a evitare al massimo gli spostamenti e ad osservare le seguenti norme comportamentali consigliate dalla Protezione civile e pubblicate sui siti istituzionali della Regione e del Comune di Oristano e in particolare:

è consigliabile restare nelle proprie abitazioni; per chi si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori;

limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza;

mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile;

non attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo;

non sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Se dovesse persistere la situazione di pericolo, l’ordinanza potrà essere prorogata sino alla cessazione dello stato di allerta rossa.