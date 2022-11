Alessandro Bocchio (Clio S16) e HP SPORT al rally di Chiusdino puntano in alto

Ancora un week end di gare per HP Sport. La struttura sportiva laziale si presenta in terra Toscana e più precisamente al rally di Chiusdino con due agguerriti driver. L’equipaggio di punta è quello composto da Alessandro Bocchio e Leone Natoli che dopo il successo ottenuto al ‘Fettunta’ 2021 con la Clio Super 1600 della MotulTech punta la bis nelrally di Chiusdino.

L’altro equipaggio in gara e quello laziale-frusinate composto da William Quatrini e Flavio Parente (Clio N3), determinati a fare risultato dopo una stagione completa nell’IRCup.

Il programma della seconda edizione del Rally di Chiusdino vedrà la giornata di sabato 19 dedicata alle operazioni di verifica tecnica e per gli accrediti, oltre allo shakedown, con il parco assistenza allestito di fianco l’Abbazia di San Galgano, famosa per la spada nella roccia conservata nella vicina cappella di Montesiepi. L’indomani domenica 20 novembre, gli equipaggi concentreranno le sfide cronometrate su tre prove speciali: sui 5,78 km di “Chiusdino”, con il passaggio dal celebre tornantino e sui 6,96 km di “Ciciano”, inframezzate da tre riordini e due assistenze a Montieri. Sei prove cronometrate per 38,22 km, su un percorso complessivo di 145,91 km, che avranno l’epilogo finale in Piazza XX Settembre a Chiusdino, dalle 16.30.