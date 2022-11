Hanno preso il via con la demolizione del vecchio edificio all’interno della sede dei vigili del fuoco di Belluno, in Via Col da Ren, i lavori per la nuova sede del CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi. Il nuovo centro sarà destinato alla direzione di tutti gli interventi di protezione civile di eventi rilevanti che possano interessare la provincia di Belluno.

tvi/gtr