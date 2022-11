Al via la stagione al teatro di Ittiri

il Teatro Comunale di Ittiri si prepara a una svolta storica. Sabato 3 dicembre, con lo spettacolo “Buono come il porridge” di Luca Cupani, in arrivo direttamente da Zelig su Canale 5, prenderà il via la prima stagione culturale del Centro per le Arti e lo Spettacolo di via XXV luglio 59: fino a maggio 2023 è in arrivo un ricco calendario di eventi grazie alla gestione affidata a Mab Teatro di Sassari sotto la direzione artistica di Daniele Monachella.

L'iniziativa è stata presentata stamattina (28 novembre) da Monachella all'interno dei rinnovati spazi del Teatro, assieme al sindaco Antonio Sau e all'assessore alla Cultura Baingio Cuccu in rappresentanza dell'Amministrazione comunale che ha fortemente sostenuto il progetto. La gestione MAB Teatro si avvale del patrocinio e contributo del Comune di Ittiri, del contributo della Fondazione di Sardegna destinato alla produzione teatrale/culturale "Progetto ThéatrOn Offina mental-dinamica Bando annuale 2022" e di un fondo speciale concesso dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ottenuto durante l'emergenza del CoronaVirus.