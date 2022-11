Al via il dopo scuola “Un Passo Avanti”

Tutto pronto per il doposcuola “UN PASSO AVANTI” promosso dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba per bambini e ragazzi, provienienti da tutti i paesi della Diocesi di Ales – Terralba.

Un Passo Avanti. L’attività inizierà nei prossimi giorni: a Terralba, lunedi 7 novembre alle 15, a Sardara, Martedí 8 novembre alle 15, ad Ales, Giovedi 10 novembre alle 15.

Nelle sedi di Terralba, nell’oratorio parrocchiale, piazza San Ciriaco, ad Ales, nel Centro Famiglia San Giuseppe e a Sardara nell’oratorio San Tarcisio, i bambini pieni di entusiasmo si ritroveranno per fare i compiti, esperienze laboratoriali, divertirsi e crescere.

L’iniziativa è inserita nel progetto “Abbi Cura di lui 2021-2022”, che comprende molteplici attività di supporto socio-educativo, finanziato da Caritas Italiana con i fondi dell’8xMille alla Chiesa cattolica e dalla Fondazione di Sardegna.

advertisement

Il progetto della Caritas rafforza il prezioso lavoro degli oratori parrocchiali, delle società sportive, delle esperienze associative, e in armonia con essi, mira a a far affrontare in modo più sereno lo studio e la formazione in un contesto di socializzazione tra pari, con il supporto di educatrici professionali competenti e appassionate.

Nel doposcuola, percorso che coinvolge anche le famiglie, lo studio e la formazione possono essere vissuti in un ambiente, sereno, stimolante e accogliente, con il supporto di educatrici professionali competenti e appassionate, che abbiamo appositamente formato per questo progetto e che mettono sempre al primo posto il bambino.

“Coordinando già dallo scorso anno tre attività doposcuola, ho trascorso un anno scolastico ad ammirare con quanta dedizione, impegno e bravura le educatrici pensano ad attività sempre nuove, continuando ad aggiornarsi e a studiare. Accompagnano i bambini, con entusiasmo e competenza, lasciando che questi possano camminare un passo avanti e, attraverso il loro impegno, la loro creatività e il loro entusiasmo, apprezzino la gioia di studiare, imparare e crescere. Il loro amore per i più piccoli ha generato un’energia emozionale in grado di far fronte a tutte le difficoltà portando felicità, traguardi scolastici e benessere ai bambini”, spiiega il coordinatore Davide Curreli.

“E’ un momento importante per i bambini e ragazzi, un’occasione per socializzare, imparare cose nuove”, afferma il direttore don Marco Statzu “Con il doposcuola possono essere sostenuti nel loro sviluppo intergrale, nel fare i compiti . Noi crediamo molto nello studio, nell’importanza del sostegno alla formazione. Siamo convinti che solo partendo dall’istruzione e dal sostegno a chi è in difficoltà si possa costruire una società più giusta e riconoscere la dignità della persona”

Un Passo Avanti