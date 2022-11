Al MAN di Nuoro una ricca attività attorno a Picasso e Guernica

INIZIATIVE COLLATERALI_public program

Picasso e Guernica. Genesi di un capolavoro

Contro tutte le guerre

Nuoro, Museo MAN

18 Novembre 2022 – 19 Febbraio 2023

A cura di Michele Tavola

Video animazione di Manuelle Mureddu

In collaborazione con

Museo Archeologico Nazionale “G. Asproni” Studio Pratha

Ente Musicale di Nuoro Spirito di vino

Teatro di Dioniso

A corredo della mostra, il MAN presenta un calendario di iniziative tematiche distillate lungo tutto il periodo di esposizione.

Fra lezioni, performance e degustazioni. Libere o su prenotazione.

Guernica

Dal 23 settembre al 31 dicembre del 1953 Guernica venne esposta nella Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale di Milano, insieme a più di trecento altre opere del maestro spagnolo, dando forma alla più grande retrospettiva di Picasso mai tenuta in Italia.

Successivamente la mostra venne spostata a Roma, ma in formato ridotto e soprattutto senza Guernica, che da allora non fece mai più ingresso nel nostro Paese.

Oggi Guernica non viaggia più, non lascia mai la Spagna né la sua sala al Museo Reina Sofía di Madrid.

Non tornerà più a Parigi, dove è stata creata, commissionata dal governo repubblicano spagnolo per l’Esposizione Universale del 1937, non tornerà più al MoMA di New York dove ha passato buona parte del suo esilio prima di tornare in patria. E sicuramente non tornerà più in Italia.

Settant’anni dopo la storica esposizione al Palazzo Reale di Milano, il MAN di Nuoro celebra il passaggio italiano di Guernica con un affondo importante sulla sua storia, i retroscena, il mito.

Le iniziative collaterali nascono da gemellaggi importante sul territorio nuorese:

con il Museo Archeologico Nazionale “G. Asproni” di Nuoro, che ha concesso il prestito di una preziosa Protome taurina dal nuraghe Ruinas (Arzana), della prima età del Ferro, X-VIII a.C.;