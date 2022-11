Agricoltura e crisi energetica: giornate di formazione

Cagliari, 22 novembre 2022 – Le ripercussioni della crisi energetica sul mondo agricolo sardo, ma anche nuova Pac e opportunità di rilancio e innovazione per le imprese agricole isolane grazie ai bandi regionali e alle misure di finanziamento per il settore:

di questo e di altro ancora si parlerà da giovedì 24 e venerdì 25 novembre a Cagliari, della sala Anfiteatro della Regione, in via Roma 257, in tre appuntamenti promossi dalla Fondazione le Eccellenze dei Parchi Naturali in collaborazione con Porcelanosa, Termosa, Premier Event e dalla Intraprendere due.

“Ci avviciniamo a scadenze importanti per la partecipazione a bandi e Misure di finanziamento e sovvenzione al nostro settore – spiega Salvatore Pala, presidente della Fondazione –.

Con queste due giornate di informazione e formazione vogliamo dare un contributo a tutti coloro che vogliono usufruire di queste risorse regionali ed europee, creando anche per sinergie tra realtà agropastorali che possono generare strategie di crescita importanti e durevoli”.

I seminari saranno tenuti da esperti del settore agricolo, del mondo dell’impresa e del credito.

Il programma

A seguire il dettaglio del programma:

Reagire alla crisi: Proposte e soluzioni per reagire e rinnovarsi. Quale strategia per il Centro Sardegna

Giovedì 24 novembre – Sala Ras Cagliari Via Roma 253

Ore 09:30 Registrazione Partecipanti

Ore 10:05 Salvatore Pala, Presidente Fondazione Le Eccellenze dei Parchi Naturali della Sardegna

Ore 10:15 Dott. Pierpaolo Pani, Vicepresidente Fondazione “Situazioni straordinarie richiedono soluzioni manageriali straordinarie”. La Strategia della Fondazione.

Ore 10:30 Su Video: la nuova PAC On. P. De Castro – Già Commissario Europeo all’Agricoltura, più volte ministro dell’Agricoltura

Ore 10:45 Dott. Carlo Usai – Banca Etica “Gli strumenti per la crescita, creazione d’impresa e sviluppo d’impresa”

Ore 12:15 Avv. Emanuele Montelione “I marchi come mezzi di comunicazione del valore” – Presentazione dei Marchi Registrati della Fondazione

Ore 12:45 PAUSA PRANZO

Pomeriggio

Ore 14:00 I Distretti e le nuove Reti d’Impresa, Dott. G. Solina Commissario Laore

Ore 14:30 Come partecipare alle nostre filiere

Vantaggi per le imprese aderenti e modalità di partecipazione:

Nuova filiera dell’Ovino

Nuova filiera del Suino

Nuova filiera del Bovino

I nostri Centri Servizi per garantire competitività, standard di prodotto e processi

Ore 16:00 Il nostro moderno sistema di logistica e distribuzione integrata dalla nostra piattaforma di e-commerce – Daniele Pampaloni

Come funzionerà

Quali vantaggi per partecipare

Ore 17:00 Conclusioni

Dalle 17:00 alle 18:00 al termine della giornata i relatori si renderanno disponibili per approfondire singoli quesiti rapidi con i partecipanti.

SECONDA GIORNATA

25 novembre venerdì

Il Presente per tanti si dimostra pieno di nuovi problemi e nuove incertezze: Bollette energetiche, inflazione e deterioramento del clima di fiducia, una risposta concreta e definitiva

Ore 09:30 Registrazione Partecipanti

Ore 10:15 La piattaforma di e-commerce per i servizi turistici ed il Metaverso Esperienziale

La rete distributiva logistica ed informativa per il sostegno ai giovani operatori della Sardegna Centrale: come funzionerà e in che modo parteciparvi

Quale sarà il calendario attuativo di queste strategie

Quando entrerà in funzione la nostra piattaforma di e-commerce per operare nel turismo esperienziale?

Come funzionerà il Progetto Metaverso nelle aree interne

Quali saranno le regole per chi intende parteciparvi

Ore 11:45 Salvatore Pala: dibattito, le soluzioni proposte sono utili per contribuire allo sviluppo delle zone interne?

“La competitività delle zone interne ai tempi della crisi energetica soluzioni e proposte” / il parere degli amministratori ed operatori delle aree interne della Sardegna.

Ore 13:00 Pausa Pranzo

Ore 14:00 Apertura Seminari

Ore 14:05 Marco Zago – Porcelanosa e gruppo Termosa: Le nuove tendenze nella ristrutturazione delle strutture bar, ristorazione e turismo rurale.

Ore 14:30 Dott.ssa Irina Ryabchukova – Premier Event: La Costruzione di un concept di successo ed al tempo stesso agevolabile per le imprese del sistema turistico e dei servizi turistici delle aree interne della Sardegna; Tra Aree eventi e locali moderni ed attrattivi.

Ore 15:15 Dott. Pierpaolo Pani: la transizione energetica per le imprese delle nostre filiere

Le nostre soluzioni per le imprese

Le nostre soluzioni per gli Enti

Come potervi accedere concretamente

Come prepararci a partecipare al progetto.

La nostra Academy Formativa per lo sviluppo

I progetti formativi in essere nel Distretto

Ore 17:00 Conclusioni