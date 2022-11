Cagliari: 42enne compie un’aggressione in un cinema. Arriva la sentenza: divieto di accesso alle aree pubbliche.

I fatti: cos’è successo

L’accaduto risale allo scorso Ottobre, anche se la sentenza arriva solo ora, dopo un mese di accertamenti.

Un 42enne cagliaritano aveva compiuto un’aggressione in un cinema sito all’interno di un noto Centro Commerciale dell’Hinterland cagliaritano.

advertisement

La dinamica è molto semplice: dopo aver occupato posti a lui non assegnati, era stato invitato a spostarsi dai titolari delle sedie. L’uomo ha però reagito scagliandoli a terra. Immediatamente è intervenuto il personale del cinema, che ha chiesto anche l’aiuto della Polizia di Stato. L’uomo, però, ha continuato a colpire la vittima con dei pugni ed è caduto nella fila sottostante, colpendo un’altra ragazza.

Per la gravità dei fatti e per motivi di sicurezza il personale della sala cinematografica ha dovuto interrompere la proiezione del film e procedere all’evacuazione degli spettatori. A questo punto, la vittima è stata soccorsa dai sanitari ed ha ricevuto una prognosi di 21 giorni. I Poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, preso il nominativo dell’uomo, hanno denunciato l’autore dell’aggressione per lesioni e danni personali.

Accertamenti e sentenza

Gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine hanno riscontrato una condotta violenta all’interno di un luogo di pubblico intrattenimento, in una zona particolarmente frequentata da famiglie, adulti e giovani, anche minorenni.

Per questo motivo è stata necessaria una misura di prevenzione: per la natura relativa alla sicurezza pubblica. Dunque è scattato il DACUR: il soggetto ha espressamente il divieto, per 2 anni, di accedere dalle ore 14.00 alle ore 02.00 allo stesso Centro Commerciale. In aggiunta, c’è anche un divieto di stazionamento nel parcheggio circostante. Questo vuol dire che l’uomo non può aggirarsi nè nel parcheggio, tantomeno nel centro commerciale.

Clicca qui se vuoi restare aggiornato per altre notizie di cronaca locale o nazionale.