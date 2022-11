ACLI Cagliari e il Business English

Migliorare la conoscenza dell’inglese commerciale: aperte le iscrizioni al corso Business English. Il percorso di approfondimento, della durata di 20 ore, è riservato a coloro che posseggono una conoscenza minima della lingua inglese di livello B1

ACLI Cagliari e il Business English. La conoscenza dell’inglese commerciale è un requisito fondamentale per lavorare in un contesto internazionale o all’interno di realtà industriali multinazionali.

Per questo le Acli Provinciali di Cagliari hanno deciso di organizzare un percorso formativo sul Business English. Durante le 20 ore di lezione previste, i partecipanti impareranno a presentare sé stessi e le proprie abilità lavorative, comunicare in modo chiaro e di impatto rispetto ad argomenti legati al business, parlare in pubblico creando interesse, partecipare a riunioni di lavoro, negoziare in modo efficace e affrontare gli imprevisti. Requisito indispensabile per partecipare è il possesso della conoscenza dell’inglese livello B1.

Il corso si terrà in presenza nella sede Acli di Viale Marconi 4 a Cagliari per due volte alla settimana, nella fascia oraria della mattina, secondo un calendario da definire.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni contatta la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla e-mail acliprovincialicagliari@gmail.com dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19.