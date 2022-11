“Accorciamo le distanze”: tra Sardegna e Azzorre

Sardegna e Azzorre hanno “accorciato” le distanze: grande successo per il progetto di cooperazione internazionale. L’evento di Ponta Delgada ha chiuso la fase internazionale del percorso di “Accorciamo le distanze”, promosso da 13 gruppi di azione locale sardi e portoghesi. Un’importante occasione di “contaminazione culturale” e crescita collettiva

“Accorciamo le distanze”: tra Sardegna e Azzorre- Cagliari, 7 novembre 2022 – Con l’evento di Ponta Delgada si è conclusa la fase di cooperazione transnazionale di “Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare”, progetto di cooperazione internazionale che ha unito la Sardegna e le Isole Azzorre. Dopo la kermesse ospitata a Cagliari lo scorso 8-9 luglio, la rassegna si è spostata in territorio portoghese, a Ponta Delgada, per la due giorni tenutasi il 21 e il 22 ottobre, dove la partecipazione dei GAL e FLAG sardi è stata altrettanto corposa e molto apprezzata dall’utenza locale.

Durante entrambi gli appuntamenti, gli operatori delle regioni impegnate hanno avuto modo di confrontarsi e di visitare i rispettivi centri di produzione locali, oltre che le meravigliose località che hanno ospitato i due eventi. In particolar modo, il progetto è stato animato da uno spirito di reciproca contaminazione, la vera linea guida di tutto il percorso svolto in questi mesi.

L’iniziativa ha esaltato e fatto scoprire il valore dei territori coinvolti attraverso le produzioni tipiche locali, che sono diventate mezzo di narrazione in grado di unire le eccellenze delle aree rurali e della costa. I prodotti tipici hanno assunto così un significato speciale, in quanto divenuti espressione dei territori dei GAL e FLAG coinvolti. L’intera rassegna ha favorito un momento di cooperazione e scambio tra isole e produttori.

Capofila del progetto è stato il Gal Sulcis Iglesiente, che ha lavorato a stretto contatto con altri 12 partner per realizzare i piani del progetto. Specificamente, gli altri GAL e FLAG coinvolti sono stati: GAL Marmilla, GAL Ogliastra, GAL Linas Campidano, GAL Nuorese Baronia, GAL Sinis, FLAG Sardegna Sud Occidentale, FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, FLAG Nord Sardegna, FLAG Sardegna Orientale. A questi, si aggiungono i tre Gal delle Azzorre: GAL Grater, GAL Adeliaçor e GAL Arde. Il progetto ha coinvolto cento imprese sarde e portoghesi per la tappa cagliaritana, circa settanta nel secondo appuntamento alle Azzorre ed è stato sostenuto da due fondi europei: il FEASR e il FEAMP.

Il lavoro intrapreso in questo progetto suggerisce che “Accorciamo le distanze” possa rappresentare un punto di partenza: 13 gruppi di azione locale hanno lavorato insieme per organizzare una serie di eventi senza confini o barriere, con l’intento di collaborare e instaurare una rete in grado di lavorare in sinergia.

Nicoletta Piras, Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari: “L’evento di Ponta Delgada ha rappresentato il culmine di un percorso di lavoro comune cominciato diversi anni fa e che speriamo di portare avanti anche in futuro. I 9 GAL, i 4 FLAG e i quasi 150 operatori economici che hanno preso parte al progetto ne hanno sposato senza riserve lo spirito di condivisione e scambio. Ora che le distanze si sono accorciate, c’è davvero tanto margine perché queste realtà possano continuare a crescere e lavorare insieme”.