A Selargius il festival Anderas

SELARGIUS – Due comuni, Selargius e San Gavino Monreale, per un unico festival. Un nome evocativo, Anderas, ovvero sentieri, percorsi, perché la strada da seguire è già tracciata nel nome del grande poeta Faustino Onnis a cui la rassegna è indissolubilmente legata perché ad organizzarla è proprio la Fondazione a lui intitolata

A Selargius il festival Anderas- Si parte domani, mercoledì 16 novembre e si andrà avanti fino a domenica 20 novembre con un programma ricchissimo che si svolgerà in forma diffusa in luoghi significativi dei due comuni. Un festival che la presidentessa della Fondazione Onnis, Luciana, figlia del grande Faustino, ha definito partecipato, inclusivo e diffuso

Primo appuntamento domani, mercoledì 16 novembre, a Selargius dalle ore 9.30, presso l’istituto comprensivo n. 2, con il laboratorio scolastico di Street Poetry realizzato dall’Associazione culturale “Skizzo” dal titolo “Narrare la rappresentazione artistica della parola”. Scuola protagonista anche a San Gavino: dalle ore 10.30 presso l’Istituto Marconi – Lussu è in programma il Laboratorio scolastico di lettura e di scrittura a cura della Curatoria Monreale.

SELARGIUS > Si prosegue per tutta la giornata: appuntamenti con il Laboratorio Multiculturalità e poesia (ore 15:30 Biblioteca Comunale) con la partecipazione del poeta africano Boukar Wade; a seguire (ore 17:00/19:00) Reading urbano diffuso tra l’Oratorio della Parrocchia di San Tarcisio e la piazza Si ‘e Boi; dopo sarà la volta della presentazione del libro Montiferru, dae su fogu a s’isperu (ore 19:00/20:00 Biblioteca Comunale) con l’accompagnamento musicale a cura della Scuola Civica di Musica Selargius.

Infine, sempre nei locali della Biblioteca, alle ore 21, lo spettacolo I ragazzi giù nel campo, ricordando Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita, recital per voce e pianoforte con Elena Pau e Ennio Atzeni.

SAN GAVINO MONREALE > Galleria Civis, alle ore 17:30 è in programma la presentazione del volume L’Ombra del Santo Uffizio con Vindice Lecis. A seguire, alle ore 19:00, la proiezione del docu-film Grazia Deledda vista da vicino, di Marco Gallus.

La cornice del festival sarà anche l’occasione per la consegna del Premio d’Arti Faustino Onnis, giunto alla sua sesta edizione, nella duplice sezione della poesia e della prosa in lingua sarda. La premiazione è in programma sabato 19 novembre, alle ore 17:30, nella sala polivalente nella piazza Si ‘E Boi di Selargius.

IL PROGRAMMA DEL 16 NOVEMBRE 202

SELARGIUS

Istituto Comprensivo N. 2 – Via delle Begonie 1

Dalle h. 09:30 Narrare la rappresentazione artistica della parola. Laboratorio scolastico di Street Poetry realizzato dall’Associazione culturale “Skizzo” in collaborazione con Duilio Caocci. Il laboratorio ospiterà la classe 1° H del Liceo Scientifico Statale “Pitagora” accompagnata dalla Prof.ssa I. Fois.

Biblioteca Comunale di Selargius, via Sant’Olimpia, 31

h. 15:30/17:00 Laboratorio Multiculturalità e poesia. Realizzato con la partecipazione del poeta africano Boukar Wade e dell’Associazione Coordinamento Diaspore in Sardegna.

h. 17:00/19:00 Reading urbano diffuso con la partecipazione di:

– gruppo “Erbafoglio” presso l’Oratorio della parrocchia di San Tarcisio, via Is Corrias e la chiesa di San Giuliano, via san Niccolò;

– gruppo “Incontri di-versi” – presso Piazza Si ‘e Boi; associazione culturale “Fedora Putzu” che si esprimerà con il linguaggio delle danze tradizionali di Sardegna presso Piazza Don Luigi Orione 11.

Biblioteca Comunale di Selargius, via Sant’Olimpia, 31

h. 19:00/20:00 Francesco Luigi Sotgiu presenta

Montiferru, dae su fogu a s’isperu.

Relatrice: Anna Cristina Serra con l’accompagnamento musicale a cura della Scuola Civica di Musica Selargius.

Biblioteca Comunale di Selargius, via Sant’Olimpia, 31 – sala esposizioni

h. 21:00 Spettacolo I ragazzi giù nel campo, ricordando Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita, recital per voce e pianoforte

Con Elena Pau e Ennio Atzeni, una produzione La Fabbrica Illuminata.

SAN GAVINO

Istituto D’istruzione Superiore “MARCONI- LUSSU” Liceo Scientifico- Liceo delle Scienze Applicate Liceo Delle Scienze Umane – Liceo Linguistico- Via Nicolò Tommaseo, 3/5

h. 10:30 Laboratorio scolastico di lettura e di scrittura a cura della Curatoria Monreale.

Galleria Civis, Via Roma 102

h. 17:30 Vindice Lecis presenta L’Ombra del Santo Uffizio. Dialoga con l’autore il giornalista Simone Spada.

h. 19:00 Proiezione del docu-film Grazia Deledda vista da vicino, di Marco Gallus.