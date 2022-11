A Sassari una serata dedicata al cinema Palestinese

AAMOD e Al Ard Film Festival organizzano una serata dedicata al cinema dalla Palestina in cui sarà ospite (via zoom) la regista tedesca 4caniperStrada in collaborazione conorganizzano una serata dedicata alin cui sarà ospite (via zoom) la Monica Maurer, cineasta e attivista che negli anni ’70 e ’80 ha collaborato con il Palestine Film Institute dell’OLP e ha realizzato documentari in 16mm sulla e con la resistenza palestinese. Il Fondo Monica Maurer è custodito dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD) di Roma e raccoglie la produzione cinematografica della regista , Giovedì 10 novembre allo SpazioBunker alle 20,30che negli anni ’70 e ’80 ha collaborato con il Palestine Film Institute dell’OLP e ha realizzato documentari in 16mm sulla e con la resistenza palestinese. Il Fondo Monica Maurercustodito dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD)raccoglie la produzione cinematografica della regista una risorsa preziosa per la trasmissione della memoria di una importante pagina nella storia del tentativo del popolo palestinese di costruire uno stato laico e democratico.

Nell’incontro verranno proiettati alcuni dei suoi documentari tra cui “Palestina in fiamme” e “Nakba. La catastrofe Palestinese“, in un’ occasione speciale per ascoltare le parole della regista e il suo sguardo rivoluzionario. Monica è arrivata in Italia negli anni ’70 in cui collaborò con cinegiornali liberi, per la controcultura , lavorando con i grandi del cinema italiano come Zavattini, Bertolucci e Carmelo Bene . Oggi insieme all’AAMOD e attraverso numerose iniziative promuove il cinema palestinese in Italia ed è impegnata nella creazione di un archivio cinematografico della Palestina, per ricostruire una memoria audiovisiva a disposizione di tutti i palestinesi .