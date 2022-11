A Pesaro la prima distilleria di London Dry Gin

A Pesaro la prima distilleria di London Dry Gin – Si chiama “Mezzanotte” ed è nata grazie alla passione per gli spirits di due trentenni marchigiani.

A Pesaro la prima distilleria di London Dry Gin – Dall’alambicco super-pregiato all’attenzione per le comunità LGBT, storia di un’azienda giovane, moderna ed ecologica che, con un pizzico di poesia, ha deciso di anteporre l’etica al marketing.

“Per noi la distillazione è un viaggio, un percorso che parte da un sogno e che, come la Mezzanotte, segna l’inevitabile passaggio tra ieri, l’oggi e il domani”.

C’è tanta passione (e anche un pizzico di poesia) nella nuova avventura imprenditoriale di Giacomo Bracci e Alex Bartolucci, due giovani poco più che trentenni che, nell’agosto di un anno fa, hanno aperto a Pesaro la Distilleria Mezzanotte (l’unica di Pesaro), un’azienda innovativa che – oltre a produrre per conto terzi – ha già dato alla luce un London Dry Gin pluri-premiato (medaglie d’argento alla IWSC Silver Spirit 2022 e alla London Spirits Competition). Composto da sei botaniche bilanciate (ginepro, arancia dolce, fave di cacao, kaffir lime, coriandolo e cannella) il Gin Mezzanotte, distillato con alcol da agricoltura biologica, è il loro biglietto da visita.

Giacomo è nato a Senigallia, ma ha lavorato tanti anni sulla riviera romagnola (in particolare a Riccione). Laureato in design e fotografia, dopo svariate esperienze come art-director, si è fatto largo nel mondo della moda prima di trasformare in impresa il suo amore per gli “spirits”.

Alex Bartolucci è invece originario di Montegridolfo e, da sempre, è un grande appassionato del mondo della distillazione, un interesse ereditato dal nonno che, in una piccola vigna di famiglia, produceva una grappa artigianale fatta in casa.

Anche lui, dopo diverse esperienze all’estero, in particolare in Australia, ha deciso di fermarsi a Pesaro trasformando in lavoro la passione di una vita.

Oltre al Gin Mezzanotte, il core-business dell’azienda è l’attività per conto terzi di cui hanno prodotto già oltre seimila bottiglie per clienti in tutta Italia: “In pratica – spiegano – il cliente viene in distilleria, ci spiega il progetto che ha in mente e noi, dopo averlo seguito in tutta la filiera produttiva, dalla selezione delle botaniche al layout grafico dell’etichetta, gli consegnamo il Gin già imbottigliato pronto per la vendita”.

In questo modo sono nati alcuni spirits esclusivi, sperimentali e rigorosamente “Made in Italy”, come “Lacus” creato con 11 botaniche tipiche del Lago di Garda, il “Metagin”, il primo Crypto Gin, il “Rebis” con zafferano, cappero, fiori di fico d’india e arance siciliane, la “Dea Circe”, un London dry gin ispirato alle botaniche del parco del Circeo e “Alta Marea”, il distillato “Made in Bellaria” assemblato con i più tipici aromi siciliani.

Il nucleo dello stabilimento di via Montenevoso è Percival, l’alambicco in puro rame ed acciaio, così ribattezzato in onore del Cavaliere della Tavola Rotonda che trovò il Sacro Graal grazie alla purezza del suo cuore. Un accostamento non casuale, “perché – spiega Alex, il master distiller – è il cuore la parte migliore del Gin.

Il nostro prezioso alambicco, un Müller Aroma da 220 litri battuto a mano da una piccola ma famosissima azienda tedesca che produce alambicchi da quattro generazioni, riesce ad estrarre la parte migliore degli aromi e della botaniche che, poi portate alla giusta gradazione, si trasformano in un distillato dalle mille sfumature”.

L’alambicco – giunto a Pesaro due anni dopo averlo commissionato – è stato “personalizzato” con alcune modifiche speciali che consentono la creazione di distillati raffinati e incredibilmente aromatici.

Inoltre, è alimentato ad energia elettrica per ridurre al massimo l’impatto ambientale, “una tematica che ci sta particolarmente a cuore – spiega Giacomo – visto che l’intera azienda è alimentata da fonti rinnovabili ed eco-sostenibili. Inoltre, i nostri Gin sono imbottigliati in vetro ‘WildGlass’ 100% riciclato PCR (con zero sprechi energetici), tutti gli imballaggi sono in cartone riciclabile ed anche la nostra mobilità negli spostamenti urbani è elettrica e Made in Italy”.

Anche l’etica è una componente centrale nella policy della distilleria Mezzanotte: “Abbiamo previsto condizioni agevolate per le donne ed i giovani che vogliono entrare nel mondo degli spirits e diventare imprenditori – aggiunge Alex -.

Inoltre, siamo molto attenti alle tematiche della comunità LGBTQI+ per la quale abbiamo creato il ‘Mezzanotte – Made with Pride’, un progetto realizzato in occasione dell’ultimo Pride di Rimini che prevede la donazione del 70% dei ricavi all’associazione Agorà per aiutare progetti per i diritti delle persone LGBTQI+, combattere l’omobitransfobia e organizzare attività culturali, formative e di sensibilizzazione”.