5/11 Blackchild @ Bolgia – Bergamo

Sabato 5 novembre 2022 al Bolgia di Bergamo un altro evento dedicato all’eccellenza della musica elettronica: in console arriva Blackchild, artista italiano in crescita verticale nell’universo musicale internazionale.

“Il mio nome d’arte deriva dalla mia passione per gli artisti della Black music anni ’60”, ha dichiarato tempo fa in un’intervista Gennaro Filisdeo, al mixer Blackchild. Il suo sound eclettico, che mette insieme, techno, house, ritmi e sonorità decisamente ipnotici, viene ascoltato ogni mese da quasi 130.000 persone soltanto su Spotify. Originario di Ischia, Blackchiled si avvicina alla musica grazie al suo papà. A 5 anni suona il piano, a 10 la batteria. Marco Carola e i The Martinez Brothers sono tra i supporter della prima ora.

Oggi Blackchild pubblica la sua musica su etichette di riferimento come Hot Creations, Sura, e LATEMORNING. A settembre 2022 uscito l’ipnotico e sofisticato EP “Disco Dub Era”, su Mindshake Records, la label di di Paco Osuna. Blackchild gira poi le console di mezza Europa: di recente ha suonato al DC10 di Ibiza ed è salito sul palco di festival come Creamfields e Kappa a Torino.

In console con Blackchild al Bolgia di Bergamo il 5 novembre ’22 ci sono anche Sessanta6 e Andrea Abbate, per un imperdibile back2back. L’evento è in collaborazione con Momento Lab. Nella Lab Room si balla invece con la musica di Alessandro Angileri, Gabriele Intrivici, Dericoff, Du2, Mike Luppino e Riccardo Reduzzi. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e chiude alle 6 del mattino. L’evento è organizzato in collaborazione con Momento Lab.

Quello che vede protagonista Blackchild il 5/11/22 al Bolgia di Bergamo è soltanto l’ennesimo appuntamento d’eccellenza del Bolgia di Bergamo. Nelle scorse settimane e per tutta la stagione passata, si son esibiti infatti top dj della portata di Chris Liebing, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Sidney Charles, Sam Paganini, Pan-Pot, I Hate Models, Marco Faraone, Len Faki, Joseph Capriati, Franchino & 00Zicky, Deborah De Luca ed Anfisa Letyago.

