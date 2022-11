Usellus: appuntamento con Chistionis

Nuovo appuntamento della rassegna intercomunale “Chistionis” sabato a Usellus una madre fiera racconta Vittorio Arrigoni. Incontro alle 18 nell’ex scuola elementare del paese

Usellus: appuntamento con Chistionis- In Marmilla si continua a discutere e a confrontarsi su temi importanti. Perché le “Chistionis” sono davvero molteplici. E abbracciano ogni possibile tema, capace di suscitare l’interesse e la curiosità anche di piccole comunità locali.

Negli ultimi mesi si è parlato di murales, un “nuovo” Pasolini e l’emergenza “api”.

Ora sabato 19 novembre, ancora ad Usellus, l’importante testimonianza di una madre che racconta la vita e la storia di un figlio, ragazzo sognatore e sensibile, pronto a sacrificare la propria vita per dar voce ai più deboli.

Proprio sabato ad Usellus un nuovo appuntamento della rassegna “Chistionis”; organizzata dai due comuni di Usellus ed Albagiara con il coordinamento della Biblioteca Gramsciana e il sostegno del Consorzio Turistico “Due Giare”.

“In ogni appuntamento precedente grande partecipazione e grande interesse”, ha detto l’assessore alla cultura di Usellus Antonio Deiola.

“Un risultato che non può non rendere fiero anche il nostro Consorzio, la cultura e il confronto sono vita per il nostro territorio”, ha aggiunto il presidente delle Due Giare Lino Zedda.

EGIDIA BERETTA Sabato 19 Novembre alle 18 nell’ex scuola elementare un incontro con Egidia Beretta dal titolo “Il Viaggio di Vittorio”. Manuel Muscas dialogherà con l’autrice, interventi a cura di Marco Atzori. <Nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 2011, Vittorio “Vik” Arrigoni, giornalista e attivista dei diritti umani veniva assassinato nella Striscia di Gaza>, ha ricordato Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana, <unico italiano presente a Gaza durante l’Operazione Piombo Fuso, ha documentato il massacro sul suo blog, Guerrilla Radio, e in seguito in un libro, Restiamo umani>. Sua madre Egidia Beretta non ha voluto dimenticare tutto questo. Il suo dolore straziante di madre l’ha portata a farsi testimone instancabile dell’utopia del figlio che ha cercato di realizzare per tutta la sua breve vita. Uomo capace di ispirare solidarietà in ogni angolo del mondo. Tutto questo nel libro della Beretta, che sarà presentato ad Usellus.

LA RASSEGNA “Chistionis” è una rassegna nata lo scorso anno a Usellus e che ora si è aperta alle comunità di Albagiara e Gonnosnò “per fornire stimoli alle tre comunità locali con temi vari”, ha spiegato sempre Manias, “grazie alla partecipazione di artisti e ricercatori l’obiettivo è, appunto, stimolare la voglia di crescita intellettuale di tutto il territorio”.