Visioni Sarde fa tappa ad Alghero il 26 ottobre

Mercoledì 26 ottobre alle 18:30 nella Sala Conferenze de Lo Quarter saranno presentate otto opere sarde di alto livello che, seppur non legate da una tematica predisposta, hanno saputo immortalare l’attualità toccando temi come i disagi adolescenziali, il rispetto dell’ambiente, la disoccupazione, la nostalgia e i primi amori.

In rapida successione sullo schermo de Lo Quarter scorreranno le immagini di:

-“Margherita” di Alice Murgia. Una ragazza sedicenne passa l’estate dalla nonna in Sardegna. Da tempo ha una cotta per il bagnino. Finalmente ricambiata, si renderà conto che il sesso non è come si aspettava;

-“Il volo di Aquilino” di Davide Melis. Il vecchio scrittore Aquilino Cannas dalla sua terrazza guarda il Golfo di Cagliari. Parla con un fenicottero e gli racconta com’era bella Cagliari di una volta;



-“L’uomo del mercato” di Paola Cireddu. Mario, ogni giorno, a piedi raccoglie le cassette del Mercato Ortofrutticolo per rivenderle a pochi centesimi. Durante questa sua “Via Crucis” quotidiana, sogna ad occhi aperti un’apixedda usata;

-“Il Pasquino” di Alessandra Atzori e Milena Tipaldo (MIRA). Un incredibile viaggio in stop motion e animazione digitale tra le pagine della celebre rivista satirica italiana;

-“Marina, Marina!” di Sergio Scavio. In un solo giorno, dalla mattina alla sera, nasce e matura il primo difficile amore tra due giovani compagni di classe, tra litigi e serenate;

-“Di notte c’erano le stelle” di Naked Panda. Nonno Bruno e suo nipote Lorenzo vivono in un futuro distopico in cui la terra è inquinata e colpita da una perdurante siccità;

-“L’ultima habanera” di Carlo Costantino Licheri. Nella sede di una radio cagliaritana all’interno di un rifugio antiarereo le vicende sentimentali di Ciccio e Bruna creano scompiglio durante l’annuncio in diretta della fine della guerra;

-“Un piano perfetto” di Roberto Achenza. Due amici squattrinati e senza speranze, pur di dare una scossa alla loro vita, si improvvisano ladri e tentano una rapina in un bar. Ma nulla va come dovrebbe.

Ingresso libero