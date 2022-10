VIII GOZZO INTERNATIONAL FESTIVAL & PALIO REMIERO 13-16 OTTOBRE 2022 GALLIPOLI

VIII GOZZO INTERNATIONAL FESTIVAL

GALLIPOLI, 13 – 16 OTTOBRE 2022

Con la grande novità del Palio Remiero, al via l’ottava edizione del Gozzo International Festival, in programma a Gallipoli dal 13 al 16 ottobre, organizzato dal Circolo Velico Ecoresort Le Sirenè e Caroli Hotels.

Il Gozzo

L’evento celebra il Gozzo ed è dedicato alle Lance a Remi, alla Vela e al Motore purchè di costruzione tradizionale rigorosamente in legno.

Il Gozzo rappresenta il minimo comune denominatore tra tutti i Paesi del Mediterraneo ed è storicamente presente in ogni nazione costiera conservando le stesse caratteristiche tradizionali di costruzione e livrea con colori propri di ciascuna marineria.

Numerosi gli equipaggi partecipanti.

Al centro dell’evento, dunque, il Gozzo, la sua storia, la sua tradizione ma anche enogastronomia, arte e cultura.

Per non vedere i saperi andare dispersi, uomini di mare, maestri d’ascia, marinai e pescatori sono chiamati a dar voce alle loro esperienze, a coinvolgere i giovani a unirsi per mantenere viva la tradizione della Vela Latina.

Gallipoli diventa un luogo di incontro e confronto tra le diverse marinerie d’Europa e d’Italia ma anche cornice perfetta per tutti i momenti dell’evento, dalle visite culturali agli happy hour, dalle regate al puro intrattenimento:

“Il mare unisce ciò che la terra divide.”

La base nautica al Seno del Canneto nel porto di Gallipoli

La base nautica sarà al Seno del Canneto nel porto di Gallipoli dove si terranno le operazioni di varo, alaggio e ormeggio delle barche, nelle immediate vicinanze dell’Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels.

Qui, gli Armatori con i loro equipaggi saranno ospiti dell’organizzazione per l’intero soggiorno.

Evento nell’evento sarà, come detto, il Palio Remiero delle Marinerie Tradizionali di Puglia con il gozzo tipico (2 vogatori a barca, voga in piedi) sabato 15 ottobre nel Seno del Canneto con la presenza delle marinerie di Monopoli, Molfetta, Polignano, Taranto, Tricase Porto, Gallipoli, Giovinazzo e Mola di Bari. In cantiere anche la presenza di due baleniere 10 remi.

Il vincitore dell’edizione del Palio Remiero 2023, che si svolgerà ancora a Gallipoli in occasione del Gozzo International Festival, ospiterà poi l’evento 2024.

Sarà presente la yole italiana Eletta con Ferruccio Nicotra, presidente dell’Associazione Aura Loci.

Eletta è stata realizzata rispettando scrupolosamente i disegni che Nicotra si era procurato in Canada:

per alcuni particolari costruttivi si è utilizzato un tipico legno mediterraneo, come l’ulivo, mentre alla chiglia della yole è stata applicata una sottile striscia metallica, utile quando viene alata sulle ciottolose spiagge della Calabria.

Sostenibilità e tutela del territorio

In un’ottica di sostenibilità e tutela del territorio, in collaborazione con l’Associazione Paolo Pinto, sarà in scena anche “Gallipoli Fondali Puliti”.

L’organizzazione del GIF insieme ai volontari dell’Associazione attuano, nei giorni precedenti all’evento, una pulizia dei fondali e della banchina antistante il Rivellino.

Il Gozzo International Festival è l’occasione giusta per lasciarsi affascinare dalle antiche arti della navigazione tradizionale e dagli altri piacevoli momenti dell’evento tra cui mostre fotografiche, esibizioni di arte marinaresca, degustazioni di pescato, performance artistiche.

Caroli Hotels

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè.

Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport.

Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità.

Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.