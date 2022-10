Vertenza Air Italy: “La Regione sempre a fianco dei lavoratori, riportiamo la vertenza sui tavoli nazionali”

Lo ha assicurato l’assessore del lavoro, Alessandra Zedda, nel corso della riunione, in videoconferenza, con le parti sociali per fare il punto della situazione sul futuro dei lavoratori.

“Quella di Air Italy non è una vertenza regionale. La Regione si impegna a riportare la vertenza sui tavoli nazionali del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, non appena sarà in carica il nuovo Governo”.

