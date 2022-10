Valeria Cavalli star del red carpet alla Festa del Cinema

Valeria Cavalli. Farà parte del cast del mediometraggio Le Cose Che Amiamo Di te ispirato alla storia vera di Alessandro Cevenini, venuto a mancare all’età di 26 anni a causa della leucemia, che ha impiegato tutte le sue forze per la fondazione di “beat-leukemia.org”. Entrando nello specifico, la Cavalli interpreterà Cristina Motta, la madre del giovane.

La poliedrica attrice, che in passato è stata Gloria Fournier in Un Posto al Sole, sarà poi Andreina Mondadori – moglie di Arnoldo – nell’attesissima docu-fiction Mondadori, con Michele Placido, in onda su Rai1 lunedì 19 dicembre 2022 in prima serata. Come se non bastasse, Valeria presterà poi il suo volto alla madre di Luisa lattes, la protagonista del lungometraggio Il Colibrì, nel periodo tra il 1979 e il 1981.

Produzioni a cui si aggiungono Fernanda Wittgens, nella quale sarà Margherita, la madre di Fernanda, e Moriah’s Lighthouse, dove è stata scelta per interpretare Katherine Beaufort, il secondo ruolo principale femminile. Infine, riprenderà il ruolo della Contessa Volpi nella settima stagione di Un Passo dal Cielo.