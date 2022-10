Usare una penna da svapo per la prima volta? Ecco come fare

Le penne da svapo stanno diventando sempre più popolari in tutto il mondo. Questi dispositivi simili a penne sono molto comodi e consentono di svapare quando e dove si vuole. Questo piccolo dispositivo portatile può stare in tasca ed è alimentato da batterie ricaricabili o sostituibili.

Se avete finalmente acquistato una penna da svapo riutilizzabile, dovete sapere come usarla correttamente. Ecco la guida definitiva su come utilizzare una penna da svapo, ma prima è necessario conoscere le parti.

Una vape pen è un dispositivo cilindrico che contiene e-liquid. Converte il liquido in vapore. Gli utilizzatori di vape possono provare diversi liquidi aromatizzati e godere di vapori aromatizzati.

advertisement

Una vape pen è composta dalle seguenti parti,

1. Cartuccia

Una cartuccia è un contenitore che contiene l’e-liquid. Il liquido è chiamato anche succo di svapo. Può essere con nicotina, senza nicotina e persino infuso con CBD.

Il liquido nella cartuccia deve essere presente nella quantità desiderata per mantenere la vape pen in funzione. Quando la quantità di liquido scende al di sotto del limite, la penna per svapare smette di funzionare fino a quando non si ricarica la cartuccia.

2. Bobina

La bobina si riscalda quando si accende la vape pen. Questa bobina riscaldata converte il liquido in vapore in pochi secondi. Le bobine della penna da svapo devono essere di ottima qualità, in modo da continuare a funzionare per almeno 10 volte.

Dopo aver utilizzato la penna per svapo per almeno 10 volte, è necessario sostituire la bobina per mantenere l’efficienza della penna per svapo.

3. Batteria

La batteria è la fonte di alimentazione della penna per vape. Alcune penne da svapo utilizzano batterie sostituibili. Queste batterie possono essere scartate e sostituite con altre nuove quando smettono di funzionare.

Altre penne da svapo possono utilizzare batterie ricaricabili che possono essere ricaricate direttamente dalla presa di corrente con un cavo di tipo C.

Come utilizzare correttamente una penna da svapo?

L’uso di una vape pen è piuttosto semplice. Non implica alcuna scienza missilistica e non è necessario seguire alcun corso. Tuttavia, ci sono alcune cose importanti da sapere, soprattutto quando si utilizza una penna da svapo per la prima volta senza alcuna esperienza precedente.

1. Come sostituire la bobina?

La sostituzione della bobina di una penna da svapo deve essere effettuata con attenzione. La bobina funge da atomizzatore in una penna da svapo. È esposta a temperature elevate, quindi è più soggetta a stress termici che spesso causano la rottura della bobina. A seconda della qualità della bobina e dell’uso della penna da svapo, una bobina può durare da pochi giorni a qualche settimana prima di dover essere sostituita.

Il metodo di sostituzione della bobina dipende dal tipo di penna da svapo in uso. Ecco come viene sostituita la bobina in diversi tipi di penne da svapo.

Atomizzatore permanente basato su pod : se la penna da svapo è basata su pod e la bobina è una parte permanente del pod, potrebbe essere necessario sostituire l’intero pod anziché solo la bobina.

: se la penna da svapo è basata su pod e la bobina è una parte permanente del pod, potrebbe essere necessario sostituire l’intero pod anziché solo la bobina. Atomizzatore sostituibile basato su pod : se la vostra penna da svapo è basata su pod ma la bobina non è una parte permanente del pod, potete semplicemente sostituire la bobina. Rimuovere la capsula e svitare dal fondo. È possibile estrarre la vecchia bobina e inserire quella nuova. Riavvitare la parte inferiore della capsula e rimetterla al suo posto. Riempire la cialda ed è pronta all’uso.

: se la vostra penna da svapo è basata su pod ma la bobina non è una parte permanente del pod, potete semplicemente sostituire la bobina. Rimuovere la capsula e svitare dal fondo. È possibile estrarre la vecchia bobina e inserire quella nuova. Riavvitare la parte inferiore della capsula e rimetterla al suo posto. Riempire la cialda ed è pronta all’uso. Penne da svapo con serbatoio: per le penne da svapo con serbatoio, è necessario rimuovere il serbatoio dalla sua sede e svitare la bobina dall’hardware inferiore. Sostituire la bobina con quella nuova e riassemblare il serbatoio.

2. Come ricaricare il liquido?

Anche la ricarica del liquido nella penna Relx è un’operazione semplice. Il metodo di ricarica dipende dal tipo di penna per sigaretta in possesso.

Per le penne da svapo a base di pod

Le penne da svapo basate su pod sono particolarmente apprezzate per la loro praticità. Le cialde possono essere facilmente rimosse dal dispositivo e ricaricate all’esterno senza compromettere l’integrità del dispositivo. Se avete una penna da svapo a cialde, estraete la cialda e trovate un tappo di silicone sul fondo o sul lato. Staccate il tappo e versate l’e-liquid. Fermatevi quando sta per raggiungere il volume massimo. Rimettere il tappo e riposizionare la capsula nella sua posizione. La penna da svapo è pronta per essere utilizzata.

Per le penne da svapo con serbatoio

Le penne da svapo con serbatoio sono un po’ più difficili da ricaricare. Poiché non è possibile estrarre completamente il serbatoio, è possibile riempirlo mentre è attaccato alla penna. Tuttavia, assicuratevi di non versare accidentalmente del liquido nel canale dell’aria centrale. Sostituire l’hardware del serbatoio e la penna è pronta per l’uso.