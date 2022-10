“Un’impronta di te”, il nuovo singolo del cantautore dall’anima rock Davide Papa

Il cantautore dall’anima rock Davide Papa torna con Un’impronta di te, nuovo singolo che mette in risalto un’attitudine musicale inedita, melodica e ancorata a una forma canzone tradizionale e mai banale.

Davide Papa si muove con maestria tra strofe interpretate con un piglio rock, scritte con l’animo poetico di chi conosce il modo per toccare le corde dell’anima. Una dedica forte, sentita, suadente e profonda, che mette in risalto un nuovo aspetto della sua sfaccettata personalità artistica.

“Quando ho scritto questo brano c’era solo la frase iniziale “Vorrei correre veloce come un calciatore”. Questa immagine mi portava a pensare che nella vita cerchiamo sempre di dare il massimo per noi stessi e per chi ci sta accanto. In quel periodo stava per nascere la mia prima figlia ed ero molto spaventato perché non avevo idea di come gestire questa emozione così grande e allo stesso tempo avevo una forte paura. Il timore di non essere all’altezza nei suoi confronti. Così è nata “Un’impronta di te”.”

La produzione musicale di Un’impronta di te è di Maurizio Cardullo, Simone Sproccati ed Emanuele Patti.

DAVIDE PAPA – Biografia

Davide Papa, cantautore dall’anima rock, è nato a Milano, ma grazie alla musica ha girato gran parte dell’Italia e dell’Europa. Prima di intraprendere la carriera solista, ha suonato come bassista nella band Io?Drama e come chitarrista nei The Fire e negli Shandon. Successivamente è stato frontman e fondatore dei The Unders, band alternative-rock milanese. Da solista ha pubblicato i brani “Sono Dio”, “Ombra”, “Cerino” e “Ferrari”, dimostrando ogni volta una visione musicale a 360 gradi, accompagnando testi semplici, diretti e ricchi di significato a melodie orecchiabili e produzioni che mettono in risalto la sua volontà di sperimentare.