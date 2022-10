Una voce per San Marino, II edizione: dal 28 ottobre la prima fase di casting

Venerdì 28 ottobre in programma la prima fase di casting per la seconda edizione di “Una Voce Per San Marino” presso la Sala Polivalente Little Tony a San Marino. Di seguito le indicazioni per la partecipazione e il regolamento ufficiale del Festival

Una voce per San Marino è il festival nato dalla collaborazione tra Media Evolution srl, la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, e San Marino RTV (la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino). La selezione sarà in un’unica grande categoria per il Paese più piccolo in gara all’Eurovision Song Contest. Per la finalissima sono riconfermati i conduttori della prima edizione: Senhit e Jonathan Kashanian.

L’obiettivo è chiaro: coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la presenza di artisti già affermati. Il tutto all’insegna della qualità musicale e della capacità di rappresentare un trampolino di lancio nel panorama musicale internazionale.

Dichiara il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati: “In considerazione del successo di partecipazione, immagine e pubblico della prima edizione, la Segreteria di Stato per il Turismo ha fortemente voluto la conferma del progetto Una voce per San Marino, il concorso musicale che la Repubblica di San Marino organizza con l’obiettivo di trovare la miglior voce possibile per difenderne i colori ad Eurovision Song Contest 2023.

Grazie alla partnership con San Marino RTV e Media Evolution riproporremo questa manifestazione che si sviluppa in due momenti: una prima fase di selezione che da quest’anno verrà ospitata (in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa) nell’auditorium che San Marino ha dedicato a Little Tony e una finalissima che, come lo scorso anno, verrà trasmessa in diretta televisiva. La grande novità è rappresentata dall’assenza di categorie: big ed esordienti faranno lo stesso percorso verso l’ultimo atto”.

Le candidature possono essere presentate, da coloro che entro il 30 novembre 2022 abbiano compiuto i 16 anni d’età, sul sito www.unavocepersanmarino.com (non vi è alcun tipo di limitazione di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso).

Successivamente seguirà una fase formativa e di casting che si svolgerà nell’arco di due giorni. Nel corso del mese di febbraio 2023 saranno previste 5 semifinali (quattro derivanti dalle selezioni e una di ripescaggio) che termineranno con la finalissima del 25 febbraio 2023 dove sarà individuato il vincitore. Costui parteciperà alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.